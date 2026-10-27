En la recta final del juicio, una perito refirió que Pity Álvarez padece un “deterioro cognitivo” y otro habló de “un cerebro primitivo” por el consumo de drogas

En la recta final del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, dos especialistas declararon sobre las secuelas del consumo prolongado de drogas en la salud mental del músico. Uno de los peritos describió un “cerebro primitivo” para explicar cómo determinadas sustancias pueden afectar el control de los impulsos y alterar la percepción de la realidad, incluso al punto de que una persona crea que está defendiéndose de una amenaza.

La 16ª audiencia se desarrolló ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29. Esta vez, las declaraciones se realizaron por videollamada y el músico siguió el debate desde la clínica de salud mental Solar Colonial, en Castelar, donde permanece internado desde el 2 de octubre, luego de haber estado en el Hospital Tornú.

El psiquiatra Carlos De Marco describió un cuadro complejo, marcado por el consumo de crack, cocaína y alcohol en altas dosis, antecedentes de internaciones psiquiátricas, síntomas depresivos y un deterioro significativo de las funciones cognitivas. También mencionó el enlentecimiento del pensamiento y la somnolencia asociados a la medicación.

Continúa el Juicio contra Pity Álvarez, acusado de haber matado a un hombre en julio de 2018 Fabián Marelli

Durante su exposición, el especialista explicó que el consumo abusivo de cocaína puede afectar el lóbulo frontal, una región del cerebro vinculada a la regulación de la conducta, la sociabilidad y el control de los impulsos.

Para describir las consecuencias de esas alteraciones, utilizó la expresión “cerebro primitivo” y señaló que, en determinadas circunstancias, las reacciones impulsivas pueden imponerse sobre la capacidad de razonar.

De Marco también habló de una baja tolerancia a la frustración y de dificultades para poner límites a ciertas conductas. En relación con los efectos de las sustancias psicoactivas, explicó que una persona puede experimentar miedo, ansiedad, paranoia o episodios psicóticos que distorsionen su percepción de lo que sucede.

En ese estado, sostuvo, alguien puede interpretar una situación como una agresión mucho más grave de lo que realmente es o incluso percibir una amenaza inexistente. “La realidad psíquica supera la realidad material”, resumió el especialista al referirse a ese fenómeno.

Uno de los puntos centrales de su declaración fue la posible incidencia de esas alteraciones en la capacidad de Álvarez para comprender y dirigir sus actos durante el homicidio de Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio Samoré, en Villa Lugano.

Víctima y victimario: Pity Álvarez y Cristian Díaz, en el barrio Samoré, de Villa Lugano Genitleza TELEFÉ

Según la información difundida sobre la audiencia, el psiquiatra consideró posible que el músico tuviera la conciencia anulada por los efectos de las sustancias y creyera que estaba defendiéndose. La determinación de su responsabilidad penal, sin embargo, corresponde al tribunal.

El deterioro cognitivo y el derecho de defensa

La psicóloga Daiana Sinigoj, por su parte, se refirió a una evaluación que realizó en 2022 en el ámbito de la Defensoría General de la Nación. Según explicó, en aquel momento se había identificado en Álvarez un “trastorno neurocognitivo mayor”, asociado con dificultades importantes para desenvolverse en la vida cotidiana.

La especialista describió problemas de memoria, dificultades para realizar actividades básicas y complejas y la necesidad de recibir asistencia de otras personas. Entre los ejemplos que mencionó durante su declaración, señaló que el músico no podía bañarse solo.

También habló de una marcada indiferencia afectiva y de dificultades para comprender situaciones y tomar decisiones. Según relató, cuando se le presentaban dos o tres alternativas, Álvarez se perdía y no lograba identificar cuál era la más adecuada.

Sinigoj sostuvo que ese deterioro le impedía ejercer adecuadamente su derecho de defensa. Además, recordó que una entrevista del Cuerpo Médico Forense (CMF) realizada en 2025 no pudo completarse porque el cantante se quedó dormido.

La situación de salud del músico volvió a quedar en el centro de la controversia entre las partes. En su última evaluación, el Cuerpo Médico Forense concluyó que Álvarez está en condiciones de comprender el juicio. Sus abogados, en cambio, sostienen que su estado actual no le permite afrontar el proceso de manera adecuada.

Pity Álvarez, cuando intentó escaparse del hospital Tornu, donde estuvo internado en medio del juicio en su contra

La defensa presentó tres recursos

Antes de la audiencia, los abogados de Álvarez informaron que habían presentado tres recursos de queja ante el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, luego del rechazo de distintos planteos de inconstitucionalidad.

Según explicaron, cuestionan presuntas vulneraciones del derecho de defensa, del principio de igualdad de armas y del debido proceso, además de objetar aspectos de la actuación del tribunal y de la Fiscalía.

El abogado Germán Francone insistió en que primero debe determinarse si el músico está en condiciones de afrontar el debate. “ No estamos pidiendo que no se juzgue a Álvarez, estamos pidiendo que primero se determine si está en condiciones ”, sostuvo. También cuestionó lo que definió como una “falta de congruencia total” de juzgar a una persona presuntamente incapaz.

El juicio comenzó el 10 de agosto y ya declararon 36 testigos. La próxima audiencia está prevista para el lunes 2 de noviembre, a las 11.30, cuando fueron convocados el propio Álvarez y César Scicchitano Tagle, conocido como el “cura rockero”, quien mantiene una relación cercana con el músico y lo acompañó durante distintos tratamientos por sus problemas de adicción.

Por el momento, el tribunal no fijó una fecha para los alegatos. Los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro deberán establecer el cronograma de esa instancia, en la que la Fiscalía, la querella y la defensa expondrán sus conclusiones antes del veredicto.