Juicio por la desaparición de Loan: declaran la abuela Catalina y la hija de la tía Laudelina, una de las acusadas

Catalina, la abuela de Loan Danilo Peña, y otros familiares del niño desaparecido hace dos años, entre ellos, la hija de Laudelina, tía del niño, acusada de haber participado de la operación de apropiación del chico en la localidad de 9 de Julio, declararán este jueves en el juicio que se desarrolla en Corrientes.

La abuela de Loan, anfitriona del almuerzo al que el niño fue con su padre, José -primer testigo del juicio-, ya llegó al Escuadrón 48 de la Gendarmería, donde se desarrolla el debate. Hablará de los motivos de la convocatoria a esa comida en la que estuvieron seis de los siete acusados por el cargo principal, que es el del rapto de Loan en la zona del naranjal del campo de Catalina Peña.

Caso Loan. Catalina Peña, abuela paterna de Loan Alejandro Guyot / Enviado especial

Otros testimonios relevantes serán los de Camila Núñez, esposa de un primo de Loan, y Macarena Peña, hija de Laudelina Peña y Antonio “Fierrito” Benítez. Esta última, en especial, deberá explayarse respecto de un episodio nodal del caso: cuando fue junto con su madre hasta la capital provincial para declarar que Loan había muerto en un accidente automovilístico, atropellado por dos de los acusados: el marino de la Armada Argentina Carlos Pérez y la exfuncionaria municipal María Victoria Caillava.

Camila, en tanto, fue una de las participantes del almuerzo y formó parte de la comitiva de adultos y niños (entre ellos, Loan) que fueron al naranjal cercano a la casa de Catalina tras el almuerzo. Ella negó enfáticamente la versión de Laudelina sobre el incidente vial mortal. De hecho, la propia tía de Loan y su hija Macarena admitieron luego que habían sido obligadas a dar esa versión.

Continúa el juicio por la desaparición de Loan Peña Joaquín Meabe

También se prevé que declaren Ceferina y Alberto Sebastián Noguera, tíos maternos de Loan.

Así, la semana de audiencias concluirá con los testimonios del círculo familiar de la víctima, entre los cuales sobresalieron las declaraciones de José y María, padres del chico, y de sus hermanos, uno de los cuales, Cristian, dijo que en los primeros momentos de la búsqueda había recibido un mensaje en el que le ofrecían “hablar con Loan o negociar”, hecho que denunció ante la Justicia.