Juicio por la muerte de Maradona, en vivo: el contrapunto entre querellas y defensas y las últimas noticias

Hay siete imputados: Leopoldo Luque (médico cabecera de Diego Maradona), Agustina Cosachov (psiquiatra), Ricardo Almirón (enfermero), Mariano Perroni, Pedro Pablo Di Spagna (médico), Nancy Forlini (coordinadora de la gerencia de cuidados domiciliarios en la prepaga Swiss Medical) y Carlos Díaz (psicólogo).

Los acusados enfrentan penas de van desde 8 a 25 años de prisión por homicidio con dolo eventual .

. Hay 192 testigos que se presentarán en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 3 de San Isidro.

Maradona falleció el 25 de noviembre de 2020, a los 60 años, en su casa del country San Andrés de Tigre, producto de un paro cardiorrespiratorio secundario a edema agudo de pulmón. La investigación apunta a que los profesionales imputados no brindaron la atención médica adecuada, lo que habría derivado en su fallecimiento. Según la Fiscalía, el equipo médico a cargo del exfutbolista actuó con negligencia y desidia.

12.40 | El turno de la defensa de los imputados

“Tienen que probar con certeza de lo que se le acusa a Agustina Cosachov”, dijo, con énfasis, el abogado de la psiquiatra que atendió a Maradona en sus últimos días. “ No hay relación de causalidad probada entre la conducta de mi cliente, que es psiquiatra, y el deceso, producto de una cardiopatía que a cuatro años no se pudo probar qué provocó la arritmia ventricular ”. Previamente, se manifestó el letrado defensor de Leopoldo Luque, el médico cabecera del exfutbolista.

En el caso de la defensa del psicólogo Carlos Díaz, el profesional argumentó que el imputado no podría haber formado parte de un plan criminal porque no conocía al resto de los colegas que atendía a Maradona mientras estaba con su internación domiciliaria en Benavídez.

“A Díaz le están imputando un homicidio por tres comentarios de WhatsApp“, dijo el defensor, que agregó que el psicólogo logró que Maradona no tuviera, al momento de su muerte, ni drogas ni alcohol en sangre, a pesar de que semanas antes, la primera vez que fue a verlo a su casa para atenderlo por sus problemas de adicción al alcohol, “Maradona lo recibió con un vaso de vino en la mano".

12.17 | Tras los lineamientos de los fiscales, hablaron los abogados de la parte acusatoria

Fernando Burlando, abogado de las hijas de Maradona, fue quien más se explayó para acusar a los imputados de abandono de persona contra la figura del 10. “Hubo desidia profesional” y “Maradona fue asesinado”, fueron algunas de las frases que dijo y destacó, en cambio, la labor de los fiscales. Lo que sucedió “es la crónica de un crimen que pretendía quedar impune y que aún hoy pretende ser disfrazado de negligencia. Todos estaban al tanto y ninguno hizo nada. No hay disfraz, no hay careta, no hay lugar donde ocultar tantas conductas criminales de los acusados”, cerró en su alocución.

11.47: “Así murió Maradona”

En medio de su presentación, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, le exhibió a los jueces una foto con la imagen del astro mundial de fútbol en una cama, muerto, boca arriba. “Así murió Maradona”, dijo lacónicamente. El silencio de la sala de audiencias fue estremecedor.

El fiscal de San Isidro Patricio Ferrari hizo pública una foto de cómo fue encontrado Diego Maradona el día de su fallecimiento Youtube Suprema Corte Bonaere

En su exposición, el fiscal acusó a los médicos de haber abandonado al ídolo del fútbol en sus últimos días, asegurando que el equipo tratante no tomó medidas adecuadas para asistirlo. La imagen que mostró el funcionario del Ministerio Público Fiscal expone a Maradona en su cama al momento de su muerte, visiblemente hinchado y desmejorado, con signos de un deterioro físico. La escena causó conmoción en la sala, donde familiares del Diez y seguidores de su causa observaban con atención el avance del juicio.

11.35: “Diego Maradona fue asesinado”

Al presentar los lineamientos de su acusación, el abogado Fernando Burlando, quien representa a Dalma y a Giannina Maradona, sostuvo:”Diego Maradona fue asesinado. Lo mataron de una forma silenciosa y cruel. Un plan inhumano de resultado eficaz”.

El letrado también afirmó: “Fue asesinado. Y para esa tarea, alguien que aún todavía se oculta en las sombras, convocó aún equipo de profesionales de la salud par matarlo de una manera silenciosa pero igualmente cruel”.

11.11 | El video del hijo menor de Diego

El pedido de Justicia de Dieguito Maradona por la muerte de su papá

10.40 | Comenzó el debate oral

Después de una hora y diez minutos de retraso ingresaron los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach para dar comienzo al debate.

09:55 | Arribaron Dalma y Gianinna Maradona, como así también Jana

Las tres hermanas están presentes en el primer día del juicio por la muerte de su padre.

Verónica Ojeda y las tres hijas de Maradona, Dalma, Yanina y Jana están presentes en la primera audiencia oral en la que se juzga a siete imputados por la muerte del exfutbolista Youtube Suprema Corte

09:45 | Llegaron Mario Baudry y Verónica Ojeda

Antes de ingresar al Tribunal, el abogado habló con la prensa y sostuvo que Diego “sufrió en sus últimos días” y que “está acreditada en el expediente la responsabilidad de cada uno”.

Ojeda, madre de Diego Fernando, el más chico de los hijos del astro, llegó acompañada por su pareja, el abogado Baudry. Tenía puesta una remera con la imagen del rostro de Maradona. Apenas ingresó en los tribunales rompió en llanto. En la puerta de la sala de audiencias, Ojeda se cruzó con Cosachov y le gritó: “Perra malparida”.

09.00 | Cómo ver el juicio en vivo

Podés seguir la transmisión en vivo del juicio a través del canal oficial de la Suprema Corte.

LA NACION

Temas La muerte de Diego Maradona