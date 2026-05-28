Juicio por la muerte de Maradona: en una sorpresiva declaración, la psiquiatra Agustina Cosachov apuntó contra la prepaga

Su declaración no estaba prevista para la jornada de hoy, pero cuando ingresó en la sala de audiencias de los Tribunales de San Isidro, donde no aparecía desde el primer día, las alternativas eran dos: iba a pedir hablar o quería estar presente para escuchar a los testigos. Finalmente, se supo que la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las imputadas por su presunta responsabilidad en la muerte de Diego Armando Maradona, tenía decidido hablar. Y dirigió sus dardos a la empresa de medicina prepaga Swiss Medical, a la que el astro estaba asociado como paciente.

Cosachov habló sobre la decisión de trasladar a Maradona a una casa alquilada en el barrio privado San Andrés, en Tigre, después de ser operado de un hematoma subdural a principios de noviembre de 2020. La intervención se realizó en la Clínica Olivos. Las palabras de la psiquiatra eran escuchadas con atención por Nancy Forlini, coordinadora médica de Swiss Medical y otra de las acusadas que no suele estar presente en las audiencias.

Como declararon varios testigos ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, presidido por el juez Alberto Gaig e integrado por Alberto Ortolani y Pablo Rolón, tras la intervención quirúrgica intracraneal, las autoridades de la Clínica Olivos y de Swiss Medical recomendaron que Maradona continuara su posoperatorio en un “centro de tercer nivel” para tratar, entre otras cuestiones, la adicción al alcohol del astro.

Cosachov sostuvo que coincidía con la recomendación. “Para mí, como psiquiatra, no era opción que volviera solo a la casa. Se nos ocurrió entonces esta opción intermedia, que era el dispositivo de internación domiciliaria”, explicó.

También dijo: “Me parece importante remarcar que, por mi rol como psiquiatra, la mejor opción terapéutica era la que planteó Swiss Medical, que era continuar la externación, por su adicción al alcohol y estado depresivo, en un centro de rehabilitación de tercer nivel ”. Pero de inmediato Cosachov aclaró que eso era “inviable” por el tipo de paciente que era Maradona. “Se quería ir a su casa”, afirmó.

Vadim Mischanchuk, el abogado defensor de Agustina Cosachov TOMAS CUESTA - AFP

Relató que el 4 de noviembre de 2020 le pidió a Swiss Medical “un médico clínico, un neurólogo, estudios clínicos, ambulancia, enfermeros hombres y especializados en consumo problemático de sustancias”. Y explicó: “Sé que las prepagas tienen sus tiempos; con el fin de ir gestionando empecé a pedirlo el 4 de noviembre, siempre y cuando la evolución del paciente lo permitiera”.

Ante una consulta de su abogado, Vadim Mischanchuk, sobre si la empresa de medicina prepaga había hecho algo con respecto a sus pedidos, la psiquiatra dijo: “El 11 de noviembre [de 2020] hay un mail de Swiss Medical a Medidom [empresa especializada en internaciones domiciliarias] solicitando un servicio de enfermeros las 24 horas, dos por turno, y seguimiento neurológico cada 15 días”.

Esa fecha no es casual: fue el día en que Maradona fue externado de la Clínica Olivos y trasladado en una ambulancia a la casa alquilada en Tigre, donde dos semanas después iba a morir.

el documento presentado por la psiquiatra Agustina Cosachov Captura

No fue extensa la declaración de Cosachov: habló durante 30 minutos. El 11 de noviembre de 2020 hubo una reunión en la que se decidieron los términos de la externación de Maradona y la psiquiatra fue una de las firmantes del acta donde se resolvió una “atención médica domiciliaria” con asistencia diaria de enfermería y acompañantes terapéuticos.

“En mi cabeza estaban el paciente y los requerimientos que había pedido. La idea era firmar y que el paciente se fuera. No se leyó en voz alta: firmamos y confiamos en la prepaga. ¿Por qué yo voy a pensar que una empresa como Swiss Medical no le va a dar lo mejor a un paciente de estas características? Yo firmé con la convicción de que lo que habíamos pedido se iba a cumplir ”, dijo ante los jueces Gaig, Rolon y Ortolani.

A pedido de Cosachov, se reprodujeron en una pantalla una serie de chats de WhatsApp que la psiquiatra intercambió con el neurocirujano Leopoldo Luque y el psicólogo Carlos Díaz, también sentados en el banquillo de los acusados por su presunta responsabilidad en la muerte de Maradona. Varios de los mensajes fueron del 12 de noviembre de 2020, en los que se relataba que la empresa de medicina prepaga no cumplía con los pedidos.

Antes de terminar la declaración de Cosachov se reprodujo un mensaje de voz de la encargada de Gestión de Riesgos de Swiss Medical, Mariana Flichmann, quien le comentó: “No miraste bien el acta de externación firmada”. Y aunque le aseguró que los iban a acompañar con los requerimientos, le dejó bien claro que “los médicos de cabecera son ustedes dos”. Lo decía por Cosachov y Luque.