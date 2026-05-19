Encontraron calcinada a una exconcejal de Mendoza e investigan un posible femicidio

La exconcejal y docente Margarita Gutiérrez fue encontrada muerta este martes en su casa en Mendoza. Familiares y allegados habían intentado comunicarse con ella hasta que finalmente fue hallada con múltiples lesiones provocadas por el fuego y con parte de su cuerpo calcinado. Uno de sus hijos fue demorado y es el principal sospechoso.

Efectivos de la Policía Científica, investigadores judiciales, médicos forenses y personal del Ministerio Público Fiscal se acercaron a la vivienda entre Isaac Estrella y Ladislao Segura en Junín para comenzar la investigación.

Según reconstruyeron, cerca de las 7.30 de este martes la mujer encargada de la limpieza del hogar llegó al domicilio y encontró la puerta de servicio abierta. También vio que el portón de ingreso al jardín se encontraba sin candado.

La mujer era reconocida por su trayectoria educativa

Ante ello, cruzó a la vereda de enfrente, donde hay un hospital, para pedir acompañamiento de la custodia policial del establecimiento. Al ingresar, la mujer se encontraba en el suelo sin vida y con quemaduras severas. También estaban las ventanas abiertas y la casa desordenada.

Aunque inicialmente se investigó a la muerte como parte de un robo, la hipótesis fue descartada cuando no se encontraron faltantes en la vivienda. Más tarde, la causa puso foco en el hijo mayor de Gutiérrez, identificado como David Demaldé, que tendría problemas de consumo de estupefacientes, detalló el medio local Diario Mendoza. Varios elementos reunidos durante la primera etapa de investigación apuntaron hacia el hombre y hacia un posible femicidio.

Gutiérrez junto a sus tres hijos Facebook

Fue entonces que la Justicia ordenó que fuera demorado y estuvo a disposición de los fiscales durante varias horas, para luego ser liberado. En la causa intervienen el jefe de fiscales Mariano Carabajal y los fiscales Carlos Alberto Guiliani y Ricardo Facundo Garnica. Todavía se aguardan los resultados de los peritajes para saber si las lesiones provocadas por el fuego fueron previas o posteriores a la muerte.

Gutiérrez era reconocida en la ciudad mendocina. Era madre de Ever Demaldé, integrante del cuerpo técnico del entrenador Marcelo Bielsa y fue director técnico de Independiente Rivadavia y Atlético San Martín. Además, fue maestra de jardín y uno de los jardines del departamento tiene su nombre en reconocimiento a su trayectoria educativa, reportó el medio local Los Andes.

La cuadra donde vivía Margarita Gutiérrez Captura Google Maps

En un acto para su nombramiento, que se realizó en 2016, las autoridades escolares y sus exalumnos la celebraron y el entonces intendente local Mario Abed la definió como “un ejemplo de afecto y de amor sin condicionamientos”.

Ella había respondido con unas dulces palabras de agradecimiento: “Gracias a tantos amores que pasaron por mi vida. Mi corazón desborda de emoción. No trabajé para reconocimientos, todo lo hice por amor. Estoy cosechando ese amor que sembré hace años”.