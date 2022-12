Justicia en Córdoba. Quedó libre por haber actuado en legítima defensa el comerciante que mató a dos ladrones

escuchar

CÓRDOBA. El comerciante cordobés que ayer mató a dos ladrones que ingresaron a robarle a su forrajería de la zona norte de esta ciudad quedó en libertad y sobreseído. La fiscalía que entiende en la causa interpretó que actuó en “legítima defensa”. Tras la excarcelación, la Justicia dispuso la asignación de custodia policial en la casa familiar y en el local del hombre, en el barrio Argüello Norte, por temor a que sea objeto de represalias.

Por el hecho hay dos delincuentes prófugos; ayer se presumía que solo un ladrón había logrado escapar del local cuando el comerciante se defendió, pero las investigaciones revelaron que habría participado un cuarto asaltante.

El fiscal Ernesto De Aragón planteó que, según lo que observó en la escena del asalto, se habría tratado de un caso de legítima defensa por lo que el hombre está libre.

Explicó que investigan la participación de un cuarto ladrón y también los rastros del auto en el que quedó muerto uno de los delincuentes. El vehículo había sido robado días atrás. “Estamos tratando de averiguar sobre ese hecho para ver si nos da alguna pista sobre quienes se han dado a la fuga”, precisó.

El hecho ocurrió ayer al mediodía en la avenida Donato Álvarez al 7700; los ladrones se bajaron de un vehículo, simularon hacer una compra y enseguida redujeron a un empleado. El dueño del comercio, de 45 años, vio todo. Habría dado la voz de alto, y cuando los delincuentes le apuntaron, él disparó.

“Los damnificados han quedado con custodia policial, para prevenir cualquier represalia que pueda surgir”, dijo De Aragón.

La hermana del comerciante, contó cómo fue todo el proceso. Al empleado lo redujeron cuando les fue a cargar la compra al auto; ya los conocía porque habían estado en otras oportunidades. La mujer estaba sentada dentro del negocio.

“De repente vi que ingresaron y me pusieron un arma encima. Me decían ‘Quedate piola y dame la plata’. Yo les decía ‘bueno, pero no cometan una locura’”, contó a El Doce. Afirmó que le gatillaron.

“Uno le decía ‘pegale un tiro’, y estaba mi hermano. Ahí escuché las detonaciones y pensé que les habían disparado a los chicos [por los empleados]. Quedé paralizada y pensé ‘ahora me va a matar a mí”.

“Era la vida de uno o del otro, porque ellos apuntaron y mi hermano se defendió”, describió. El hombre es “legítimo usuario” de armas, según confirmaron desde la Justicia.

El local donde funciona la forrajería ya fue escenario de otros asaltos y también de robos sin que ellos estuvieran.

Al menos dos de los delincuentes alcanzaron a escapar en una camioneta utilitaria Fiat Fiorino que los estaba esperando; otro murió en la puerta y un segundo, con un balazo en el tórax, adentro del auto en el que habían llegado.

Cuando el servicio de emergencias arribó al lugar, ya estaban muertos. Uno de ellos fue identificado como Víctor Hugo Soto, de 24 años. Del otro aún no se conoce el nombre. Los ladrones no alcanzaron a disparar.