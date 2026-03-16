Quién era Cristian Pereyra, el docente que fue asesinado mientras trabajaba como chofer de una aplicación

Cristian Eduardo Pereyra tenía 39 años y era padre de Olivia, de 3. Como el salario que percibía por su trabajo como docente en dos escuelas técnicas de La Matanza no le alcanzaba para pagar el alquiler, había decidido complementar sus ingresos como conductor de una aplicación de viajes. Este domingo no regresó a su casa: fue asesinado de al menos cinco disparos. El único sospechoso detenido hasta el momento es un oficial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

“Estamos destruidas. Mi hermano estuvo tirado en la autopista [Presidente Perón] y debe haber estado llorando por su hija”, resaltaron, angustiadas, Brenda y Victoria, las hermanas de la víctima, en una improvisada conferencia de prensa. Entre el sábado por la noche y la madrugada del domingo, a través de la aplicación Didi, Pereyra aceptó un viaje que había sido pedido desde una dirección de la localidad de Mariano Acosta. Después se supo que la cuenta estaba a nombre de un efectivo policial.

Cuando la víctima transitaba por esa autovía, en dirección a Ezeiza, el pasajero que trasladaba lo habría increpado para robarle su Chevrolet Corsa. Según la información reunida hasta ahora por la Justicia, ese hombre habría sido quien disparó contra el docente y luego escapó con el vehículo y las pertenencias de la víctima, indicaron fuentes del caso consultadas por LA NACION.

Pereyra fue hallado a un costado de la autopista. En un primer momento se informó que había fallecido en el lugar, aunque luego circularon versiones de que todavía estaba con vida cuando un llamado al 911 alertó sobre su estado. Se dijo, incluso, habría alcanzado a relatar lo sucedido.

El Auto Del Crimen, Parado Y Sin Custodia Lo Mató Un Policía Para Robarle El Auto

Como principal sospechoso del homicidio está detenido el oficial Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, perteneciente a la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) —una fuerza especial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires— con base en Puente 12, indicaron las fuentes consultadas por este diario.

Una familia destruida

En diálogo con LA NACION, Victoria Pererya, una de las dos hermanas de la víctima, lo recordó. “Era muy bueno y sensible”, dijo sobre el docente. “Mis padres no pueden ni levantarse de la cama de lo mal que están”, agregó la mujer, consternada.

El domingo por la mañana, la familia recibió un llamado desde una comisaría de La Matanza para pedirles que se acercaran a la seccional. “Nos dijeron que a Cristian le había pasado algo”, contó. “Ahí un comisario nos explicó que un policía lo había matado de varios disparos para robarle el auto y que después se fue a trabajar con el vehículo”, relató.

La joven dijo que eran una familia muy unida, que incluso se reunían cada fin de semana y solían irse juntos de vacaciones. Además de docente, la víctima era mecánico y disfrutaba de ir al picódromo. Fanático de la banda de rock argentina Catupecu Machu, el hombre había asistido hacía poco a un recital donde “fue feliz”, recordó la hermana.