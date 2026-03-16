Motochorros mataron a un remisero para robarle el teléfono celular

A sangre fría. Dos motochorros asesinaron a un remisero en San Justo, en La Matanza, para robarle el teléfono celular. El homicidio ocurrió cuando la víctima caminaba hacia su trabajo. Por el crimen fue detenido un joven de 20 años y ahora los detectives policiales y judiciales buscan al tirador, que ya fue identificado.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La víctima, Eduardo Gómez, tenía 53 años y fue interceptada ayer a las 6.28 cuando estaba por llegar a la remisería para la que trabajaba.

Mataron a sangre fría a un remisero

El homicidio es investigado por el fiscal de La Matanza Adrián Arribas, funcionario que también instruye la causa del crimen del docente Cristian Pereyra, asesinado cuando trabajaba como chofer de una apliación de viajes y por el que fue detenido .

Los dos asesinatos ocurrieron con pocas horas de diferencia en La Matanza. Como se dijo, Gómez fue asesinado en San Justo. A Pereyra lo mataron en Virrey de Pino y por el crimen fue detenido un integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires quien, hasta su arresto, cumplía funciones en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de La Matanza.

El ataque del que fue víctima Gómez quedó registrado por una cámara de seguridad instalada a pocos metros de la escena de los hechos. En las imágenes se puede observar cuando la víctima es atacada por un delincuente que se había bajado de una moto moto conducida por un cómplice.

Gómez intentó defenderse del ataque con una varilla que llevaba en una de sus manos.

“La víctima habia caminado unos 200 metros desde su casa cuando fue interceptado por dos motochorros. Tenía una varilla en sus manos, seguramente para protegerse de un intento de robo”, dijo a LA NACION una calificada fuente judicial.

Hubo un forcejeo entre Gómez y uno de los delincuentes. En las imágenes se puede observar cómo la víctima intenta pegarle al motochorro con la varilla, pero termina cayendo en la calle.

En ese momento, el ladrón aprovechó para apoderarse del teléfono celular de la víctima, que también se había caído al asfalto. El móvil tenía la linterna prendida.

“Entre el forcejeo y el momento en que Gómez cae al asfalto, el ladrón disparó su pistola calibre 11.25. La víctima resultó gravemente herida en su pierna izquierda. Si bien fue trasladada al Hospital de Agudos Paroissien, en Isidro Casanova, murió desangrada. El proyectil le perforó la arteria femoral”, dijeron fuentes del caso.

“Estoy llegando”

Cuando el teléfono ya estaba en poder de los motochorros, la esposa de la víctima envió un mensaje al teléfono celular de la víctima. “¿Llegaste?“, le pregunto. La mujer recibió como respuesta: ”Estoy llegando".

“Cuando los delincuentes le respondieron a la esposa de la víctima, Gómez ya estaba en el hospital. Poco después iba a morir”, dijeron los informantes.

En la escena del hecho, personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires tomó contacto con un testigo, que solo pudo decir que “escuchó una detonación” y el rudio de una moto a toda velocidad.

Tras el relevamiento de las filmaciones de cámaras de seguridad, se pudo identificar la marca y modelo de la moto utilizada por los delincuentes: Honda XR 150.

“Con el transcurso de las horas se logró determinar la identidad de los dos motochorros. Se hizo un allanamiento de urgencia y se logró detener al conductor de la moto. Ahora etsamos tras los pasos del tirador”, explicaron fuentes judiciales.

Los detectives policiales y judiciales que participan de la investigación también intentar dar con la moto utilizasa por los delincuentes, el arma homicida y el teléfono celular de la víctima.

El sospechoso detenido, identificado por fuentes del caso como Dylan P. tiene 20 años y antecedentes por encubrimiento agreavado.