La banda del juez: César Melazo habló frente al tribunal y ahora tendrá una larga espera hasta conocer el veredicto

“La pena la tuve adelantada y toda mi familia con ella. Quiero justicia, pido valor al tribunal para que resuelva lo que pasó acá”. Con esta frase del exjuez César Melazo, se cerró el debate en el que se juzgó al exmagistrado de Garantías de La Plata y a otros doce imputados de integrar una banda de funcionarios judiciales, policías bonaerenses, barrabravas y delincuentes comunes que se dedicaba a asaltar a testaferros de políticos provinciales.

Luego de escuchar las últimas palabras de quien fue uno de los jueces más poderosos de la provincia, el Tribunal Oral N° 3 dispuso un cuarto intermedio hasta el 6 de marzo próximo, cuando dictará el veredicto del juicio oral contra los nueve imputados de integrar la denominada “banda del juez”.

El exjuez platense César Melazo y otros ocho imputados son juzgados por la acusación de integrar una asociación ilícita dedicada a cometer robos, liberar zonas y encubrir delitos junto a policías, barrabravas y funcionarios judiciales. Eva Cabrera - Télam

“Han elegido la prueba para mancillar la verdad. Testigos hablaron de reuniones que no existieron. Ratifico que solo conocía antes de estar preso a dos de las personas (también imputadas), al resto lo conocí en el lugar de detención, muchos han sido procesados o penados por mí”, dijo Melazo, en otro tramo de su exposición.

Junto al exjuez de Garantías de La Plata también fueron sometidos a juicio en el mismo debate: el comisario mayor Gustavo Bursztyn; el oficial Gustavo Andrés Gregorio Mena, colaborador del jefe policial en la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI); Adrián “Quichua” Manes, Carlos “Macha” Barroso Luna; Héctor Vega, Martín Fernández, Carlos Bertoni, Enrique Petrullo y Marcos Chiusaroli.

“Niego cualquier tipo de responsabilidad que me hayan achacado los presentes. No soy culpable de lo que se me viene acusando. Soy inocente”, concluyó Melazo en sus últimas palabras antes del veredicto.

En sus alegatos, los fiscales Victoria Huergo y Mariano Sibuet solicitaron que el exjuez sea condenado a 16 años de cárcel al considerarlo como el presunto jefe de la asociación ilícita. En tanto que pidieron penas de prisión perpetua para el comisario mayor Burztyn, el oficial Mena y los mencionados Manes, Barroso Luna, Vega y Fernández, como presuntos integrantes de la asociación ilícita y del homicidio de Juan Farías, uno de los miembros de la banda que fue asesinado en diciembre de 2011, en La Plata.

César Melazo, en el momento del arresto, en 2017 Archivo

Mientras que para los imputados Petrullo y Chiusaroli, los representantes del Ministerio Público solicitaron que sean condenados a cuatro años y un año y medio de prisión, respectivamente, por considerarlos responsables de tráfico de influencias.

Rubén “Tucumano” Herrera, supuesto exjefe de la barra brava de Estudiantes fue el primer miembro de la banda en ser condenado. En abril de este año, durante un procedimiento de juicio abreviado aceptó recibir una pena de seis años de cárcel.

Según quedó expuesto durante la investigación encarada por la fiscal Betina Lacki, Melazo y Herrera eran socios en diversos emprendimientos inmobiliarios de La Plata. Javier Ronco, cuñado de Herrera aparece como acusado de un doble homicidio y beneficiado con la prisión domiciliaria, con el monitoreo de una tobillera electrónica, dispuesta por el camarista Martín Ordoqui, el exjuez de una de las salas de la Cámara de Casación penal bonaerense, destituido hace dos meses, luego de un juicio político.

Ordoqui, el primer integrante de la Cámara de Casación en ser destituido mediante el procedimiento de juicio político, se salvó de ser juzgado en el mismo debate que Melazo debido a que gozaba de la protección de sus fueros.

Melazo había sido suspendido en mayo de 2017 y fue detenido un año después. En esos doce meses que mediaron entre la suspensión y la captura, había presentado su renuncia para evitar que lo sometieran a juicio político. Lleva preso más de cuatro años y medio.

Los representantes del Ministerio Público expresaron que la organización tendría la protección no solo de Ordoqui, sino de otros camaristas, cuyos nombres no mencionaron.

Esos camaristas aparecían señalados en varios mensajes que intercambiaron los diversos integrantes de la banda. Si bien sus identidades constan en el expediente, se mantendrán en reserva porque no fueron formalmente acusados.

