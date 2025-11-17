La caída de Calabaza: estuvo prófugo dos años por el crimen de un financista, lo atraparon y se escapó en taxi de una comisaría

Después de haber estado prófugo dos años por su presunta participación en el homicidio del financista Carlos Walter Molina, a quien mataron en noviembre de 2021 en un departamento Almagro, Eduardo Ajalla Cabrera, un barrabrava de Atlanta fue atrapado en Palermo la víspera de Navidad de 2023 cuando, se supone, estaba a punto de viajar a la Costa atlántica antes de huir hacia Brasil. En febrero pasado, antes de ser juzgado, y en una insólita fuga, se escapó en taxi de una comisaría de la Policía de la Ciudad. Hoy, volvió a ser detenido: fue uno de los tres delincuentes capturados tras un tiroteo y persecución que comenzó en la colectora de la General Paz, del lado de Capital, y terminó en Villa Celina, La Matanza, con un espectacular choque y un delincuente muerto.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes de la investigación. En su momento, el gobierno nacional había ofrecido una recompensa de 1.500.000 de pesos para quien aportara datos que permitieran ubicar a Ajalla Cabrera, conocido por el apodo de Calabaza.

Eduardo Miguel Angel Ajalla Cabrera, alias Calabaza

“Lamentablemente, Calabaza fue hallado de manera fortuita y no porque la policía haya hecho una investigación propia para su captura, y eso es lamentable porque ha pasado mucho tiempo desde su fuga hasta hoy”, sostuvo a LA NACION el abogado Darío Liurgo, que representó a María Elba Cardozo, madre del financista asesinado.

La suerte de Calabaza para estar fuera del radar policial terminó hoy a la mañana, cuando personal de la División Anillo Digital de la Policía de la Ciudad observaron en una estación de servicio situada en la colectora de la avenida General Paz y Coronel Martiniano Chilavert, en el barrio porteño de Villa Riachuelo, un auto Toyota Etios con cuatro ocupantes.

“Al chequear los datos del vehículo se determinó que tenía pedido de secuestro por robo. Uno de los oficiales se paró frente al auto y les solicitó a los cuatro ocupantes que descendieran. Pero el conductor puso primera y arrancó”, dijeron fuentes de la Policía de la Ciudad.

Tras la persecución fue detenido el sospechoso de un homicidio Policía bonaerense

En la huida, el auto golpeó al oficial que les había ordenado a los cuatro sospechosos que descendieran. “En ese momento hubo un intercambio de disparos”, agregaron las fuentes consultadas.

A toda velocidad, el conductor del Toyota Etios cruzó la avenida General Paz sentido a la provincia de Buenos Aires. Pero tras un frenético raid de un centenar de metros, y ya en Villa Celina, el auto chocó contra una camioneta utilitaria.

“Tres de los sospechosos fueron detenidos cuando intentaron escapar corriendo, entre ellos, Calabaza. Un cuarto sospechoso falleció”, dijeron fuentes del caso.

La investigación quedó a cargo del fiscal Adrián Arribas, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) especializada en homicidios de La Matanza. En la escena de los hechos trabajó personal de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Los otros dos detenidos junto con Calabaza, identificados por fuentes de la Policía de la Ciudad como Julio Gabriel Dimaso, y Diego Mehauod, tienen antecedentes penales. Según la información oficial, Dimaso tuvo dos causas en 2021, una por falsificación de documento y otra por fabricación y emisión ilegal de moneda o título, y Mehauod, en septiembre de 2023, fue imputado por robo agravado.

“En el auto en el que circulaban se encontró una pistola calibre nueve milímetros”, dijeron fuentes policiales.

Carlos Walter Molina tenía 34 años cuando fue asesinado Facebook

Calabaza está acusado de haber sido quien terminó con la vida de Molina, de 34 años, de un tiro en el pecho. El 19 de noviembre de 2021 a la tarde había ido a un departamento de Almagro convencido de que se iba a encontrar con Camila, una clienta, para concretar una operación de compraventa de dólares. Pero la cita era una trampa para robarle. Él se resistió. Lo golpearon y lo mataron.

El crimen fue investigado por el fiscal Carlos Munilla Lacasa, con la colaboración de detectives de la División Homicidios de la Policía de la Ciudad. En septiembre de 2023 fueron condenadas dos sospechosas: Julieta Lacivitta y Estefanía Romero.

Lacivitta, la falsa Camila, fue condenada a 14 años de prisión. Para el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N°12 fue ”autora material de homicidio en ocasión de robo agravado por el uso de arma de fuego”. Romero, pareja de Calabaza, recibió una pena de cinco años de cárcel como “cómplice primaria” del asesinato.

A Molina, según la investigación del fiscal Munilla Lacasa, lo asesinaron de un tiro en el pecho entre las 18 y las 18.08. Poco después de ser golpeado, en cuanto entró en el 10° C de Díaz Vélez 3758, y tras una breve pelea donde intentó defenderse y resistirse al robo, recibió el disparo mortal.

El representante del Ministerio Público dio por probadas las dos operaciones de compraventa de dólares que había admitido Lacivitta, a la que la víctima había conocido como “Camila”, una supuesta cliente. “Con las primeras transacciones se pretendió generar una confianza con Molina”, sostuvo, durante la instrucción de la causa, el juez Fernando Caunedo.

El 7 de junio de 2022, un día antes de que Caunedo elevara parte de la causa a juicio, Lacivitta pidió ampliar su declaración indagatoria y “aceptó haber intervenido en el cambio de divisas con el fallecido Molina en las dos primeras oportunidades, pero negó su presencia en el departamento el 19 de noviembre de 2021″, según el expediente judicial, al que tuvo acceso LA NACION.

La línea telefónica utilizada por los delincuentes para comunicarse con la víctima fue activada el 10 de noviembre de 2021 y se utilizó por última vez nueve días después, el día del crimen.

Tras la activación de la citada línea telefónica, Molina recibió un mensaje de una persona que se presentó como Camila y lo consultó sobre cómo se manejaba para la operación de compra y venta de dólares. El financista daba cuenta de su actividad en las redes sociales.

“Se determinó que Camila fue personificada por Lacivitta. Se constató que los audios eran enviados por ella, y que mantuvo diversas conversaciones por WhatsApp con Molina, donde pedía cotizaciones para cambiar dólares por pesos”, según el expediente judicial.

Para el fiscal Munilla Lacasa y los detectives de la Policía de la Ciudad, no siempre fue Lacivitta quien se comunicó con el financista. Cuando los mensajes eran escritos, existe la posibilidad de que Calabaza o su mujer hayan utilizado la línea telefónica.

“Ese teléfono activó la celda que se encuentra frente al domicilio que comparte la pareja y pudimos constatar un patrón de movimiento coincidente entre ese abonado y el automóvil que se usó como medio de transporte u apoyo durante el homicidio”, se afirmó en la causa judicial.

El auto en cuestión, un Peugeot 208 blanco, está a nombre de la mujer de Ajalla Cabrera y el ahora detenido tenía autorización para conducirlo. Coincidentemente, el vehículo, durante los tres encuentros de Molina con la falsa Camila, estuvo estacionado cerca del edificio de avenida Díaz Vélez 3758.

En las comunicaciones previas al homicidio, Camila le anticipó al cambista que quería vender 15.000 dólares. Pero Molina prefirió hacer la operación en dos veces.

Los delincuentes “pactaron un último encuentro, en donde ya sabían que lo iban a desapoderar de la suma de dinero que llevara Molina y, por algún motivo, los que participaron de ese encuentro lo mataron. Luego descartaron el teléfono y la línea telefónica”, según consta en la causa judicial.

De Caballito a Lanús

Calabaza estuvo prófugo hasta su detención, el 24 de diciembre de 2023. Como se dijo, fue atrapado por detectives de la Policía de la Ciudad cuando estaba arriba de una camioneta Dodge Ram.

Tras su captura fue indagado y procesado por el homicidio de Molina. Debía ser juzgado. Pero en febrero pasado se escapó, junto con otros cinco presos, de la Alcaidía 6A de la Policía de la Ciudad, situada en Caballito.

Calabaza y otros tres delincuentes, a los pocos metros, se subieron en un taxi y viajaron hasta Lanús. Nada más se supo de él hasta hoy, que fue detenido de forma fortuita.