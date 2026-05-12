Huesos en el jardín. Prohíben hacer modificaciones en la casa de Coghlan donde encontraron los restos de un adolescente

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°56 dictó una medida cautelar para evitar alteraciones en el jardín de la vivienda de Cristian Graf en el barrio porteño de Coghlan, donde fueron encontrados, enterrados, los restos de Diego Fernández Lima, un adolescente que desapareció hace 41 años.

Llegada de Cristian Graf al juzgado nacional en lo criminal y correccional Ricardo Pristupluk

Martín Díaz, uno de los defensores del imputado, informó a la agencia Noticias Argentinas que, tras el análisis con el georradar efectuado la semana pasada por personal de la Gendarmería en los fondos de la propiedad, el juez Alberto Litvack decretó una “medida de no innovar respecto del subsuelo y superficie de la totalidad del patio trasero del inmueble ubicado en Avenida Congreso 3742, por el término de 60 días”.

Agregó que “la caducidad operará de pleno derecho vencido el plazo fijado, de no mediar una expresa prórroga”.

El Club Excursionistas, donde Diego Fernández Lima jugaba en las divisiones juveniles, expresó su pesar por la trágica noticia (X: @ExcursioOficial)

A su vez, el fiscal Martín López Perrando citó a declarar a los amigos y conocidos de Graf, quienes declararían este martes y el jueves.

Luego de la revocatoria del sobreseimiento de Graf por los delitos de supresión de evidencia y encubrimiento, la calificación legal del expediente fue modificada a homicidio simple, ilícito tipificado en el artículo 79 del Código Penal.

Restos óseos de Diego Fernández Lima hallados por la División Criminalística de la Policía

Fernández Lima fue visto por última vez con vida el 26 de julio de 1984 en Coghlan, día en el que regresó del colegio, almorzó con su madre y le pidió dinero para viajar en colectivo.

Después de 41 años, sus huesos y demás pertenencias fueron encontrados en el patio de un chalet lindero al que entre 2001 y 2003 alquiló el líder de Soda Stéreo, Gustavo Cerati. Fue el 20 de mayo de 2025, y el hallazgo se produjo de manera fortuita, cuando obreros realizaban una excavación adyacente a la medianera.

Las principales dudas del caso de Diego Fernández Lima