Violenta entradera en González Catán: le abrieron la cabeza con un martillo delante de su hijo de 4 años

Un feroz hecho de inseguridad tuvo lugar este viernes por la noche en la localidad bonaerense de González Catán, partido de La Matanza, cuando una familia fue sorprendida por cuatro delincuentes que ingresaron a la casa tras saltar por los techos.

Al no encontrar el dinero que buscaban, agredieron a una de las víctimas y huyeron con varias de sus pertenencias. Finalmente, la policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a dos menores sospechosos del delito.

El suceso comenzó, tal como mostraron las imágenes capturadas por las cámaras de seguridad internas, cuando los cuatro hombres encapuchados y con sus rostros cubiertos comenzaron “a caer” desde el techo hacia el patio interno de la vivienda. El joven de 27 años, que se encontraba durmiendo junto a su pareja y su pequeño hijo, notó cómo intentaban romper la puerta de acceso y trató de impedirlo, pero sin éxito.

Los ladrones lograron romper la resistencia, ingresaron de forma violenta y exigieron que las víctimas les entregaran objetos de valor y dinero. Ante la negativa del padre de familia de poseer grandes sumas, los delincuentes lo sometieron a una golpiza con un martillo que llevaban, mientras que a la mujer y al niño de cuatro años los encerraron en una de las habitaciones.

La Matanza: descansaban en su casa cuando delincuentes ingresaron por el patio interno y los atacaron para robarles

Luego de golpearlo, obligaron al hombre, a quien ataron de las muñecas, a tirarse al piso y permanecer allí el tiempo que duró el violento asalto.

Mientras las víctimas estaban contenidas, el grupo robó electrodomésticos y objetos de valor y luego huyó de la escena. Producto de la fuerte golpiza, el hombre golpeado tuvo que ser trasladado al Hospital Simplemente Evita, en donde fue asistido y se consignó que se encontraba fuera de peligro.

La Matanza: descansaban en su casa cuando delincuentes ingresaron por el patio interno y los atacaron para robarles

“¡Un bebé de 4 años pasando esto por segunda vez! No respetan nada. ¡Le abrieron la cabeza a mi pareja de un martillazo porque no teníamos plata! Si esas balas salían, mi pareja no la contaba. Es triste que te esfuerces en tener tus cosas y de la nada unos pendejos menores de edad caigan así en plena madrugada", se quejó en las redes sociales la mujer afectada.

Según pudo saber LA NACION, dos menores de edad —de 14 y 16 años, respectivamente— fueron detenidos por la policía bonaerense y acusados de este hecho. La causa fue caratulada como" robo agravado por el uso de arma", y bajo la modalidad de “entradera”.