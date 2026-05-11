Incautaron 16 kilos de cocaína en un buque extranjero amarrado en el puerto de Zárate

Un cargamento de 16 kilos de cocaína fue descubierto a bordo de un buque de bandera italiana que había arribado al puerto de Zárate y quedó bajo investigación de la Justicia federal, en un operativo conjunto realizado por la Prefectura Naval Argentina y personal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

La droga, valuada en más de 340 millones de pesos, fue hallada oculta dentro de una bolsa de arpillera en uno de los sectores destinados al transporte de vehículos tipo motorhome. El hallazgo activó un amplio procedimiento de inspección sobre la embarcación, de más de 213 metros de eslora, que terminó con el secuestro del estupefaciente y la inmovilización preventiva del buque.

Según informaron a LA NACION fuentes vinculadas al caso, el operativo comenzó cuando la embarcación amarró en el puerto de Zárate y se desplegó un control encabezado por especialistas de la Prefectura Nacional, junto con distintas áreas de la autoridad marítima nacional y agentes de la ARCA.

incautaron 16 kilos de cocaína en un buque extranjero

Durante las primeras entrevistas realizadas a la tripulación, el capitán del barco reveló que un tripulante había encontrado una bolsa sospechosa poco después de haber zarpado desde Montevideo, Uruguay. De acuerdo con su declaración, el paquete fue hallado en una zona de carga y contenía varios “ladrillos” compactos de una sustancia desconocida.

Ante esa situación, el capitán decidió resguardar el hallazgo dentro de su camarote y dejó asentada una denuncia formal acompañada por fotografías y registros fílmicos del momento en que la bolsa fue encontrada.

Con esa información, los investigadores realizaron una requisa exhaustiva en distintos sectores del buque. Finalmente, confirmaron que se trataba de 14 paquetes rectangulares de clorhidrato de cocaína, con un peso total de 16 kilogramos.

Zárate: Prefectura y Arca incautaron 16 kilos de cocaína en un buque extranjero (Prensa Prefectura)

Uno de los detalles que más llamó la atención de los investigadores fue que los ladrillos tenían grabada la inscripción “Fórmula 1 - F1”, una modalidad habitual utilizada por organizaciones narco para identificar cargamentos, rutas o estructuras criminales vinculadas a la droga.

Además del cargamento principal, durante la inspección los efectivos encontraron otras cinco bolsas de arpillera vacías de características similares en otro sector de carga del buque, un elemento que ahora forma parte de la investigación para determinar si existieron otros movimientos compatibles con maniobras de narcotráfico.

Zárate: Prefectura y Arca incautaron 16 kilos de cocaína en un buque extranjero (Prensa Prefectura)

El procedimiento quedó bajo la órbita del Juzgado Federal de Campana, a cargo del juez federal Adrián González Charvay, quien ordenó el secuestro inmediato de la droga, la realización de peritajes, la toma de declaraciones testimoniales y el análisis de cámaras de seguridad y registros internos de la embarcación.

Pese a la magnitud del hallazgo, hasta el momento no se dispusieron medidas restrictivas sobre la tripulación, integrada por 32 personas de distintas nacionalidades. Sin embargo, todos los movimientos del barco quedaron bajo análisis judicial mientras se intenta reconstruir cómo ingresó la droga a bordo y cuál era su destino final.

En paralelo a la investigación penal, autoridades del Estado Rector de Puerto realizaron una inspección técnica sobre el buque y resolvieron imponer una detención preventiva con restricciones operativas, lo que impide que la embarcación pueda abandonar el puerto hasta nuevo aviso. No se adoptaron medidas restrictivas contra la tripulación, integrada por 32 personas de distintas nacionalidades.

Ahora, se intenta determinar si el cargamento tenía como destino final algún puerto argentino o si la embarcación era utilizada como escala dentro de una ruta narco de alcance internacional.