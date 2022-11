La Ciudad descartó el secuestro extorsivo en el caso del chico que apareció con un tiro en Palermo

escuchar

Después de que la Policía Federal Argentina (PFA) encontrara un adolescente que era buscado por su familia con un tiro en la cabeza en los bosques de Palermo, atrás del Club de Amigos, el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, dio mayores precisiones sobre cómo avanza la investigación. Pese a que en un momento surgió la hipótesis de que el menor, de 14 años, podía estar retenido en contra de su voluntad, hoy el funcionario porteño minimizó el peso de esa posibilidad. “Lo del secuestro extorsivo en principio está descartado”, aseveró. Ahora el joven está internado en terapia intensiva.

El ministro que responde a Horacio Rodríguez Larreta explicó que la madre del chico se presentó el viernes a las 19.45 en una comisaría de la Policía de la Ciudad y realizó una denuncia por paradero. En la dependencia de la fuerza capitalina contó que su hijo en teoría había ido a Escuela Normal Superior en Lenguas Vivas Sofía E. Broquen de Spangenberg, conocida como Lengüitas, por la mañana y que por la tarde no había regresado a su casa. Pero cuando se acercó a la escuela, la mujer fue notificada de que su hijo nunca había llegado.

La hipótesis del secuestro entró en la investigación, según D’Alessandro, luego de que los padres del menor -en ese momento desaparecido- publicaran avisos en redes para hallarlo. “Cuando se subieron las publicaciones, el padre, que había publicado el teléfono, recibe un mensaje solicitando 40 mil pesos para que el chico volviera a aparecer”, comentó el ministro, que siguió: “Esto se dice una estafa o ‘mexicaneada’. Se determina que los llamados salen de celdas de unos penales por Florencio Varela”.

Pese a que se inició una línea de investigación por ese lado, el funcionario contó que el sábado ya casi por la noche la hermana del adolescente recibió un mensaje y fotos de él. “No se entendía bien, pero se podía determinar la zona por la celda. La investigación la tenía la Brigada Antisecuestro y determinan que era por atrás del Club de Amigos. Se inicia un rastrillaje. Lo encuentran con vida, no se podía incorporar bien, habla, manifiesta que se habría disparado, se encuentra un arma y el teléfono al lado de él. Se van a hacer las pericias”, detalló D’Alessandro en Radio Mitre.

En base a ese desglose del expediente, entonces el ministro indicó: “De la tarjeta SUBE y de las llamadas telefónicas, de fotos que realizó el chico, se determina que hubo una serie de movimientos de él que determinan que no estaba secuestrado”. En ese sentido también agregó: “Lo del secuestro extorsivo en principio está descartado por diferentes razones”.

Luego, el funcionario de Pro pidió a las familias y a la comunidad educativa estar “muy atentas ante cualquier señal” que puedan manifestar los jóvenes. “La pandemia parece que pasó ayer y ha traído consecuencias, y todas las semanas tenemos adolescentes que se fugan, que la Policía tiene que buscar y encontrar”, comentó y acotó: “Muchas veces parece que viven una vida normal, y están viviendo situaciones de angustia y desesperación”.

Por otra parte, el ministro se quejó de que los presos bonaerenses tengan teléfonos en las celdas. “¿Cómo puede ser que los detenidos sigan teniendo celulares y puedan estar haciendo estas cosas, que no solo es un delito, sino la angustia de la familia? Seguimos discutiendo los derechos de los detenidos, que los utilizan para seguir delinquiendo”, afirmó, vinculado a este llamado que se emitió desde una cárcel de la provincia de Buenos Aires e inquietó a los padres del menor hasta ese entonces perdido.

“Se dedican 24-7 a amenazar o matar gente. Seguimos discutiendo una situación que no tiene ningún sentido. Acabamos de pasar este fin de semana una situación angustiante para una familia y hay detenidos que están mirando redes para meterse en el medio, estafar y aprovecharse de la vulnerabilidad emocional de las familias para mexicanear un pago. No podemos seguir discutiendo cosas básicas, no puede una persona estar en un penal y darle un teléfono. ¿Cuántas amenazas, secuestros virtuales, se realizan desde la cárcel y hasta cuándo tenemos que seguir con esta situación?”, se preguntó.

