La conferencia de prensa del fiscal osciló entre críticas, reacciones y algunos datos

CÓRDOBA.- El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la causa por el homicidio de Agustina Vega, la adolescente de 14 años que estuvo una semana desaparecida en Córdoba, sostuvo que todavía quedan muchos aspectos por esclarecer y que la investigación continuará.

A lo largo de una conferencia de prensa que dio en el edificio de Tribunales II de esta ciudad se mostró a la defensiva ante las preguntas, se impacientó ante los cuestionamientos y no permitió responder al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.

La conferencia que se extendió por casi 90 minutos sumó un sabor amargo más a un sábado de mucha angustia en Córdoba y en todo el país, frente a la resolución de un caso que se siguió a diario en los hogares.

“Hoy estamos frente a un homicidio, estamos con una persona imputada y seguramente va a haber un cambio de calificación legal”, apuntó y negó que, por ahora, exista una acusación vinculada a violencia de género, aunque señaló que todos los aspectos relacionados con una posible situación de vulnerabilidad de la víctima serán investigados.

Garzón admitió que el móvil del homicidio “es uno de los principales objetivos a esclarecer“. Y, ante una consulta, señaló que “el entorno familiar y no familiar es absolutamente investigado desde los primeros días”.

Planteó que el Claudio Barrelier, el único detenido en la causa que será indagado nuevamente, habría actuado solo para matar a la adolescente y que el crimen se habría producido “entre las 22:30 del sábado y la 1 o 2 de la madrugada del domingo” en la casa de barrio Cofico donde él vivía. Habría retirado el cuerpo de la adolescente el lunes. Sin embargo, después enfatizó que la investigación sigue abierta y analizan otras alternativas. Sobre el detenido, afirmó que en ninguna de las dos indagatorias aportó datos que colaboraran con su hallazgo.

“Las imputaciones que puedan llegar a suceder en el futuro serán las que el avance de la investigación y las pruebas permitan. No existe imputación sin prueba previa”, añadió.

Sobre que el allanamiento de la casa de Barrelier haya sido el miércoles -fue detenido el martes- explicó que no se hizo antes porque estaban recopilando elementos de prueba que lo vincularan con la desaparición de Agostina.

Sobre el secuestro de los teléfonos de la madre y la abuela de Agostina, manifestó que lo ordenó “para establecer detalles de comunicaciones que podrían existir con el imputado, se deben dilucidar citas del imputado”.

El fiscal reaccionó con dureza ante los cuestionamientos del accionar de la Justicia en los primeros momentos después de la denuncia que él mismo fijó a las 8.42 del domingo 24 de mayo.

Rechazó que hubiera existido demora y defendió el trabajo realizado. Incluso no permitió responder a Quinteros cuando le pidieron directamente al ministro que explicara si era verdad que la policía demoró varias horas en tomar la denuncia a la familia, como dijo la madre de la adolescente.

“La denuncia activó inmediatamente todos los protocolos previstos para la búsqueda de personas”, aseguró y detalló que la denuncia inicial era por búsqueda de paradero y que las hipótesis cambiaron frente a las pruebas que aparecieron.

“En 48 horas se logró avanzar sobre una persona sospechosa y profundizar esa línea de investigación hasta llegar a este desenlace”, describió.

Cuando, en un tramo de la conferencia, el fiscal elogió la tarea realizada por los canes en la búsqueda fue interrumpido por Laura Vilches, dirigente del Partido de los Trabajadores y feminista, exconcejal y exlegisladora de Córdoba, lo trató de “cínico”. Y se dirigió directamente hacia el fiscal: “Pare un poco porque es una payasada lo que está haciendo”. En esa línea acusó de inacción “a la Justicia junto con el Gobierno”.