La crisis de la seguridad: La Libertad Avanza impulsa la interpelación del ministro bonaerense Javier Alonso

El homicidio de un joven en José C. Paz para robarle la moto, la balacera en cercanías de un colegio de El Palomar, en Morón, donde un comisario retirado terminó herido a tiros y otros hechos de inseguridad en el conurbano bonaerense derivaron en un pedido de legisladores provinciales de La Libertad Avanza para interpelar al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso.

“El ministro Alonso debe dar explicaciones. Sabemos que en la provincia no existen datos, no hay estadísticas sobre el personal, rutas de patrullaje, siquiera un mapa del delito actualizado y accesible. Ni hablar del daño que hizo una mirada garantista de la seguridad y de lo que vivimos estos días”, sostuvo el presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

El pedido de interpelación, presentado en las cámaras de Senadores y Diputados, reclama que Alonso explique las medidas que tomó el gobierno Axel Kicillof para enfrentar la crisis de inseguridad que afecta al conurbano, explicaron fuentes de La Libertad Avanza.

“La crisis de la seguridad es desesperante. El delincuente no puede conocer mejor el territorio que la policía. Eso es lo que pasa en la gestión de Kicillof y Alonso. Cada día tenemos un nuevo caso de inseguridad, robos violentos y homicidios. Tiene que venir a la Legislatura y rendir cuentas”, afirmó Pareja.

El diputado nacional Sebastián Pareja Tadeo Bourbon

También hablaron sobre el tema los presidentes de los bloques de La Libertad Avanza en las cámaras de Senadores y de Diputados de Legislatura bonaerense, Carlos Curestis y Juanes Osaba, respectivamente.

“La crisis en seguridad que viven los bonaerenses no tiene precedentes. Queremos que Alonso venga al Senado, dé la cara y explique qué está haciendo el Gobierno de Kicillof para proteger a los bonaerenses. Los vecinos necesitan seguridad, no discursos”, dijo Curestis.

Por parte, Osaba indicó: “La provincia es una zona liberada donde llevar a los chicos al colegio se volvió un acto de supervivencia y el garantismo destruyó el orden. Exigimos que el gobernador Kicillof de la cara y comience a hacer algo de una vez por todas: hace más de seis años que los delincuentes pueden actuar libremente dejando a los bonaerenses rehenes de la inseguridad. Se acabó la impunidad; es hora de aplicar las leyes y dejar en claro que el que las hace, las paga”.