La DEA se sumaría a la investigación sobre la Escuela de Yoga Buenos Aires

La DEA, el organismo antidrogas norteamericano, se sumaría a la investigación de la secta desbaratada durante 50 allanamientos realizados durante el pasado fin de semana en Villa Crespo, Belgrano, Almagro, Flores y Ezeiza.

El aviso a la DEA se concretó a partir de las detenciones de tres supuestos integrantes de la organización en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando estaban por abordar un vuelo rumbo a los Estados Unidos.

Cuando los detectives de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal apresaron a los sospechosos hallaron entre el equipaje al menos 300 blísteres de medicamentos.

Ante la presunción de que podrían estar ante la comisión del delito de tráfico de medicamentos hacia los Estados Unidos, las autoridades argentinas alertaron a la embajada de ese país en la Argentina, que, además, comunicó el hallazgo de los medicamentos a la DEA.

Los 19 detenidos se negaron a declarar Gentileza PFA

En las próximas horas, el organismo de lucha antidrogas deberá responder si se suma a la investigación. Al proceso judicial que se desarrolla en la Argentina también se incorporaron elementos aportados por otras agencias de investigación de los Estados Unidos. Se trata de la información referida a presuntas cuentas radicadas en ese país que serían utilizadas para comprar un edificio valuado en US$1.500.000.

Según fuentes de la investigación, los sospechosos detenidos en el aeropuerto, con los medicamentos, habrían sido identificados como Marcela Alejandra Sokin, alias la Leona, Federico Sisrro y Horacio Vesce.

El hallazgo de medicamentos resultó una constante en, al menos, seis de los inmuebles allanados. Por ejemplo, en la clínica, que funcionaba sin habilitación, en Guardia Vieja 4072, los detectives hallaron más remedios y cien historias clínicas.

Todos los allanamientos se fundaron en información aportada por el Departamento Trata de Personas de la Policía Federal a la fiscalía federal especializada en Trata de Personas (Protex), con datos aportados por la embajada de Estados Unidos en la Argentina y diversas agencias internacionales.

La secta tenía varios niveles de liderazgo

Solo en los procedimientos realizados por la Policía Federal durante el fin de semana se incautaron US$1.130.454, $1.638.532, 1000 libras esterlinas, 100 euros, 52 monedas de oro (1,850 kilos de ese metal precioso), un kilo en monedas de plata, además de una flamante camioneta Ford Bronco (que estaba en la casa de Juan Percowicz, supuestamente el líder de la organización, en un barrio privado de Benavídez y tiene un valor de mercado de $8.900.000), además de historias clínicas de posibles “pacientes” de la secta. El ejercicio ilegal de la medicina es otro de los posibles delitos que son investigados en este expediente.

La decisión del magistrado de inhibir los bienes secuestrados durante los 50 allanamientos se fundó en la necesidad de evitar que algún apoderado de los detenidos decidiera vender las propiedades.

La ruta del dinero

Para los responsables de la pesquisa, es necesario reconstruir el circuito del dinero de la secta que, llegaba a recaudar más de medio millón de dólares por mes, gracias al aporte de sus integrantes y de los cobros de los cursos sobre filosofía y yoga y las supuesta curas contra el cáncer y las adicciones que ofrecían a los “fieles”.

La organización está acusada, entre otros delitos como se consignó, de trata de personas con reducción a la servidumbre mediante la coerción. Sumaban gente con el argumento de que tenían remedios para “los males del SIDA y las drogas” y que trabajaban para “el desarrollo de la felicidad”.

Reclutaban fieles, “alumnos”, los iniciaban y les cobraban para darles acceso a la palabra del líder, a la promesa de felicidad y bienestar, a pertenecer al “círculo”. Los obligaban a cortar con los lazos familiares, pero también a ceder bienes y propiedades.

Fueron incautados dinero y títulos de propiedad

Durante los allanamientos los responsables de la pesquisa judicial encontraron 138 títulos de propiedades que serán sometidas a un análisis de dominio para establecer si alguno de esos inmuebles pudo haber sido desapoderado de su verdadero propietario de forma fraudulenta.

En una de las conversaciones que figuran en el expediente, aparecen dos de los 19 sospechosos apresados, que habrían sido identificados como Federico Sisrro y Marcela Sorkin, en la que se refieren al pedido de los familiares de una mujer llamada Liliana, que insistían que les entregaran el certificado de defunción.

“Lo importante es que cuando esté el certificado me llamen a mí y no a ellos. Así lo vamos a buscar nosotros. Ellos no preguntaron nada de los autos, así que no les dije nada de ningún testamento, ni de ningún abogado”, expresó el interlocutor identificado como Federico al referirse a los bienes de Liliana y la decisión de sus familiares de pedir el certificado de defunción para iniciar la sucesión. Un hecho que Federico y Marcela intentaban evitar, supuestamente para quedarse con las propiedades de Liliana, integrante de la secta, fallecida hace tres meses cuando era candidata a pasar al nivel 6 de la organización, formada por los denominados “Apóstoles”, que secundaban al líder Juan Percowickz.

“De los autos no se habla más. En su momento, cuando se junten por lo del certificado tenés que decir que se lo diste a la abogada”, respondió Marcela.

A partir de este caso, los investigadores intentan establecer si la metodología aplicada con los familiares de Liliana se aplicó en los títulos de propiedades secuestrados en los operativos.