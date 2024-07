La desaparición de Loan, en Corrientes: el minuto a minuto de la búsqueda del niño de cinco años

Escuchar

Loan Danilo Peña, de cinco años, desapareció después de salir a buscar naranjas en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de Nueve de Julio, el jueves 13 de junio, según aseguró su familia.

Hay seis detenidos por el caso, entre quienes se cuentan un tío del chico, una funcionaria municipal y un jefe policial. Los vecinos reclaman la aparición con vida. Laudelina, la tía, aseguró que el pequeño podría haber sido atropellado y enterrado en el campo. Fue trasladada a Corrientes, pero no imputada.

04.00 | El abogado de Laudelina aseguró que ella está “bajo presión mediática y social”

José Codazzi, el abogado de Laudelina, la tía de Loan

El abogado de Laudelina, la tía de Loan, José Codazzi, explicó los motivos de su traslado hacia la ciudad de Corrientes en el marco de las declaraciones respecto a la supuesta muerte del pequeño de cinco años. “No es un solo motivo el que motivó el traslado de mi clienta a la ciudad de Corrientes, sino varios. Esta familia está bajo mucha presión. No la dejan descansar tranquila. Cada media hora, los distintos medios le piden entrevistas y le prenden los drones, haciendo ruido. Tiene una presión mediática y de la sociedad que se ha tornado insoportable”, explicó el letrado en diálogo con LN+.

En ese sentido, narró las circunstancias de la declaración de la mujer, que aseguró en las últimas horas que Loan habría sido atropellado y enterrado. “El sábado tuve contacto con ella temprano por la mañana, y pude hablar con ella y noté que necesitaba hablar conmigo. Fue ahí cuando me contó su versión de los hechos, estando en un estado bastante mal, lloraba. Vi que se había quebrado. Me manifestó que no podía comer ni dormir tranquila, y le generaba una presión en su persona que le resultaba insoportable”, expresó.

03.30 | Entre los vaivenes de la causa, peritaron la camioneta de la pareja acusada de haber atropellado al chico

Por Germán de los Santos

Todo parece haber vuelto a foja cero. Loan Danilo Peña lleva 18 días desaparecido y no hay rastros certeros sobre qué pasó con el niño en una investigación que está ahora en manos de la justicia federal y de la Policía Federal, que decidieron recorrer esta trama oscura desde el principio, como si todo lo que se hizo antes estuviese viciado o sospechado por negligencia o con intención, cuando conducía la pesquisa el fiscal Juan Carlos Castillo y la fuerza provincial.

Volver a cero en la investigación muestra la desconfianza que supura en un caso en el que desde el 13 de junio, cuando desapareció Loan Peña, se transitaron por lo menos tres hipótesis. Ninguna, por ahora, firme. La primera fue el extravío del niño en el monte, cuando había ido a buscar naranjas con su tío Bernardino Antonio Benítez y el matrimonio de Daniel “Fierrito” Ramírez y María del Carmen Millapi, y otros cinco niños. Luego, fue descartada.

03.00 | Milei apoyó el trabajo de Bullrich en el caso Loan: “Brindó asistencia hasta donde la dejaron”

El presidente Javier Milei se expresó acerca de la desaparición de Loan y apoyó los trabajos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. “Cuando se nos llamó, la doctora [Patricia] Bullrich fue y brindó asistencias. Brindó asistencia hasta donde la dejaron. No es que permitieron que las Fuerzas Federales participaran activamente del proceso. Aun así, en ningún momento se le quitó el hombro. Hoy no se trabaja con una hipótesis o dos. Se está trabajando en todas. Se está haciendo un esfuerzo para encontrar a Loan como de”, explicó en diálogo con TN

En ese sentido, consideró: “Ahora, creer que el problema es la política que hacemos nosotros, es miserable y mentiroso. Si hay algo que funciona en este Gobierno son los mandatos que nos pidió la sociedad. Nos pidió que bajáramos la inflación, y que pusiéramos la calle en orden. Ahora la calle está en orden. El que las hace, las paga”.

02.30 | Se filtró el lugar donde estaba Laudelina y la policía tuvo que trasladarla en medio de disturbios

El paradero de Laudelina Peña, la tía de Loan que declaró que el niño desaparecido en Corrientes murió atropellado, fue un misterio durante 48 horas hasta que se filtró su alojamiento y debió ser trasladada por la Policía provincial en medio de serios incidentes, luego de que vecinos arrojaran una lluvia de piedras contra el lugar en el que se encontraba.

Los uniformados acudieron al sitio, en un tranquilo barrio de la capital provincial, para proteger a la mujer y la retiraron con una fuerte custodia a un nuevo destino desconocido. Esto se dio en medio de serios enfrentamientos en los que el alojamiento temporario y varios vehículos estacionados en el lugar fueron afectados.

01.30 | José Peña, padre de Loan: “¿Por qué no dejan de hacer el quilombo que están haciendo?”

Entrevistado por José Del Rio y Luis Majul en la pantalla de LN+, el padre de Loan, José Peña se refirió a las declaraciones de la tía, Laudelina. “¿Por qué no dicen lo que hicieron con Loan y dejan de hacer el quilombo que están haciendo? Ella debe saber qué hicieron con Loan”, dijo y agregó: “Estamos aguantando como podemos. La estamos pasando mal, pero hay gente que nos apoya. Es mentira que lo hayan atropellado. Se vería el rastro. Lo que dijo Laudelina es mentira”.

