Betina Erika Köpcke, la esposa del italiano Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas que está siendo buscado desde hace nueve días cuando huyó del departamento donde cumplía arresto domiciliario con fines de extradición en el barrio de Monserrat, sostuvo que se enteró de la fuga de su marido cuando se despertó.

Köpcke, de 77 años y nacionalidad alemana, fue indagada por la jueza federal María Romilda Servini y la fiscal Alejandra Mángano. Está acusada de “favorecimiento de la evasión”.

La esposa de Bertulazzi había sido detenida ayer por detectives del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), en su domicilio de Monserrat, desde donde el martes pasado su marido se fugó.

El teléfono celular secuestrado en poder de la esposa del exterrorista

“En la audiencia donde fue indagada, Köpcke sostuvo que no se enteró de lo que había sucedido hasta las 8, cuando la policía le tocó el timbre. En ese momento notó que Leonardo no estaba. En ese momento me llamó a mí. Es todo lo que explicó”, dijo el abogado Rodolfo Yanzón, a cargo de la defensa de la ciudadana alemana y también de Bertulazzi.

Yanzón solicitó la excarcelación de su asistida. “El pedido será resuelto en las próximas horas. Si la jueza se ajusta a ley, Köpcke no puede estar más detenida. Se trata de un delito menor, por su edad, porque no existe posibilidad que eluda a la Justicia y entorpezca la investigación”, afirmó a LA NACION el abogado.

En las últimas horas, un grupo de organismos de derechos humanos difundió un comunicado de prensa para manifestar su “profunda preocupación y repudio por la detención” de la esposa de Bertulazzi.

“Hacemos responsables de su salud e integridad a quienes dispusieron y ejecutaron esta medida ilegal. Ensañarse con los familiares directos de quien, como en este caso, lucha por su libertad y su vida, constituye además de un acto de barbarie, una clara estrategia extorsiva inaceptable en democracia”, se sostuvo en un comunicado firmado, entre otros organismos, por la Agrupación Hijos (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, Servicio Paz y Justicia de Argentina (Serpaj), Madres de Plaza de Mayo Linea Fundadora, Familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

La detención de la esposa del exintegrante de las Brigadas Rojas había sido informada ayer por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, en su perfil de la red social X.

“Köpcke permanece detenida e incomunicada. En el teléfono celular que dejó Bertulazzi se encontraron elementos que indicarían que colaboró con la fuga, entre ellos, fotos de ella frente al portón por donde escapó Bertulazzi y de las cuerdas que habría utilizado para huir”, dijo la ministra.

Un detective que participa de la búsqueda del exterrorista dijo a LA NACION: “A la esposa de Bertulazzi se le secuestraron distintos dispositivos electrónicos que permitieron comprobar que intervino en la logística y preparación de la fuga”.

Las anotaciones y otros elementos secuestrados en poder de la esposa del exterrorista PFA

La fuente consultada agregó: “Seguramente en los próximos días se detenga a más personas que intervinieron en la preparación de la fuga y que aportaron elementos para concretarla”.

Bertulazzi, de 74 años, se fugó el martes de la semana pasada a las 6. Vivía y cumplía arresto domiciliario en el 5° H de un edificio situado en Defensa 649, en Monserrat. En la puerta de su departamento había vigilancia de personal del DUIA de la PFA.

La fuga de película de Leonardo Bertulazzi

Entonces, el exterrorista ideó un plan para que los uniformados que lo vigilaban no pudieran hacer nada para impedir su fuga.

“Bertulazzi se descolgó de un quinto piso con un arnés. Primero se sacó la tobillera electrónica y la colocó en un tubo con carne de cerdo, con una almohadilla térmica para mantener la temperatura. Después se subió a un techo y, con una soga, bajó cinco metros hasta que saltó a un terreno baldío que da a la parte trasera del edificio donde vivía y luego trepó un portón metálico para ganar la calle”, afirmó a LA NACION un detective que está tras los pasos del exintegrante de las Brigadas Rojas.

Una cámara de seguridad registró el momento en que el exintegrante de las Brigadas Rojas cae en la vereda de la calle Bolívar al 600. En las imágenes se observa cómo se levanta del piso y se va caminando. Estaba vestido con ropa negra.

A las pocas cuadras, Bertulazzi tomó un taxi para ir a la zona de Once. Era el comienzo de un viaje que lo llevó hasta Martínez, San Isidro, donde compró un gorro tipo piluso, que pagó en efectivo.

La compra del gorro piluso

“En medio de su huida, cuando saltó hacia el terreno baldío, Bertulazzi perdió una mochila donde tenía un teléfono celular sin usar y ropa”, dijeron a LA NACION detectives que participan de la búsqueda del exterrorista.

En la mochila también había mapas y anotaciones con direcciones. Uno de los mapas, dijo un detective del caso, era de Tigre y tenía marcas hechas a mano donde, por ejemplo, estaban señalados el Puerto de Frutos, la Estación Fluvial y la Estación Delta del Tren de la Costa.

“Lo que más analizamos de lo que se encontró en la mochila fueron las anotaciones con recorridos de colectivos, tramos a recorrer, empalmes de líneas y duración del recorrido de cada tramo. En principio, todo lo que había conducía a la zona norte del conurbano”, afirmó la fuente consultada.

El mapa que encontraron en la mochila perdida por el exterrorista italiano

Una de las pistas llevó a los detectives del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, a un domicilio del Delta.

“Se realizó un allanamiento, pero resultó negativo”, dijo un investigador. El operativo fue coordinado por el Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

En un primer momento, los detectives policiales y judiciales pensaron que la mochila podía ser un “anzuelo” para despistar. “Pero varios de sus movimientos confirmaron en cierta medida las anotaciones encontradas”, explicaron a LA NACION fuentes del caso.

Hasta Martínez, según explicaron a LA NACION fuentes de la investigación, el exintegrante de las Brigadas Rojas italianas se tomó varios colectivos.

“Se tomó varios colectivos; para pagar los viajes usó una tarjeta a nombre de otra persona. Hacía tramos cortos para dificultar el seguimiento por medio de las cámaras de seguridad. Después de pasar por Plaza Miserere se lo vio por la avenida Lacroze, por el barrio de Belgrano y, finalmente, en la zona norte del conurbano”, dijeron las fuentes consultadas.

A la sucursal de Martínez Va como Piña (VCP), un local que vende indumentaria urbana, llegó al mediodía. Bertulazzi se probó tres gorros tipo piluso. Finalmente compró uno que le salió 12.000 pesos. Pagó en efectivo.

Ante una pregunta de los dos jóvenes vendedores, dijo ser oriundo de Suiza, de un lugar cercano a Italia; lo dijo para justificar su acento.

No fue la única compra que hizo. Antes, había ido a un local de ropa en la avenida Santa Fe, donde compró una camisa celeste y un pantalón gris, como se lo ve vestido en el momento en que se prueba el gorro tipo piluso.

“Todo el recorrido que hizo Bertulazzi está debidamente documentado con filmaciones de cámaras públicas y privadas instaladas en la ciudad de Buenos Aires y en la zona norte del conurbano”, dijo a LA NACION un detective que está tras los pasos del prófugo.

Leonardo Bertulazzi, prófugo

El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una recompensa de 20 millones de pesos para quien aporte información que permita ubicar y detener a Bertulazzi, según se publicó en el Boletín Oficial la semana pasada.

“A todos los que ayudaron a Bertulazzi a escapar, que les quede bien claro: vamos a investigar hasta el último detalle. No importa quiénes sean ni qué papel hayan tenido. Si participaron en la fuga, van a responder ante la Justicia. Acá, el que las hace, las paga”, sostuvo Monteoliva en la citada publicación de X.

Bertulazzi había sido detenido en agosto de 2024 por detectives de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol y del DUIA en el departamento del que se fugó la semana pasada.

Era buscado por la Justicia de Italia por delitos tales como secuestros, asociación ilícita y tenencia y uso de armas de guerra. Estaba en la Argentina en condición de refugiado desde 2004. Dos años antes de eso había sido capturado en la Patagonia, adonde había llegado desde Chile.

Entre los crímenes más resonantes de las Brigadas Rojas se encuentra el secuestro y posterior asesinato del ex primer ministro de Italia Aldo Moro, en 1978, magnicidio en el que Bertulazzi intervino en la logística.

Según informó la agencia de noticias italiana ANSA, Bertulazzi había sido “condenado de forma definitiva” a 27 años de prisión por el secuestro del industrial Pietro Costa y por su pertenencia a un grupo armado.

“Bertulazzi es responsable de crímenes que atentaron contra los valores democráticos y la vida de múltiples víctimas” , habían dicho desde el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado de prensa tras su detención.

Se encontraba en la Argentina bajo una resolución de refugio otorgada por la Comisión Nacional de Refugiados (Conare) en 2004, derogada 20 años después, y por eso se ordenó su detención en agosto de 2024.

“El proceso de extradición concluyó el 1 de julio del año pasado y se estuvo a la espera del final del debate judicial sobre la vigencia del estatus de refugiado. El asunto es que la jueza federal María Servini, aplicando un decreto de necesidad y urgencia (DNU) del presidente Javier Milei que suprimió derechos de los refugiados, entendió que el debate sobre el estatus había finalizado”, dijo a LA NACION Rodolfo Yanzón, abogado del ahora prófugo.