La estafa de la que habla Mendoza y de la que fue víctima un reconocido maratonista

La Justicia de Mendoza investiga un supuesta estafa donde, al menos, 20 personas fueron daminficadas por US$500.000 s en inversiones que prometían un retorno del 2,5 por ciento mensual en dólares.

Uno de los damnificados es el maratonista Ignacio Erario, ganador de los 21k de Buenos Aires en 2023 y subcampeón de maratón sudamericano 2024.

“Con mi pareja pusimos28.000 dólares en totaly en distintas partes. La idea era que, cuando naciera nuestro bebé, pudiésemos sacar todo yc omprar un lote para empezar a construir nuestra casa. Nuestro hijo ya nació, peroese sueño se vio truncado por estas personas. Hay gente que puso lo que recibió deherencias, lo que cobró deindemnización o que hastavendieron autos y propiedades para hacer estas inversiones", dijo Erario, según publicó el diario Los Andes de Mendoza.

La investigación está a cargo de Hernán Ríos, a cargo de Fiscalía de Delitos Económicos de Mendoza. Bajo sospecha, tras las denuncias de las víctimas, hay un abogado y un empresario, cabezas del grupo inversor.

Los denunciantes explicaron que entregaron en el estudio del abogado Iván Yoma dólares a cambio de obtener un 2,5% de interés mensual.

“Cuando quisieron retirar el capital o una parte de lo invertido, comenzaron las evasivas para dilatar la entrega de los dólares y los pases de facturas entre los socios del estudio de abogados, que se acusaban mutuamente”, según se explicó en una nota de Clarín.

En un principio, la estafa ascendería a los 500.000 dólares, pero en los últimos días se habrían sumado más denuncias.

En su perfil de Instagram, el maratonista subió un video donde contó detalles de la estafa.

“Hace un tiempo que estoy en una situación muy difícil que me tiene con mucha ansiedad. No puedo dormir”, explicó Erario en las redes sociales. El video subido en Instagram dio notoriedad a la estafa que sufre el maratonista y otros damnificados.