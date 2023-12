escuchar

CÓRDOBA.-Como pudieron, con la ropa manchada con sangre y con las manos cortadas, las dos hermanas de 9 y 11 años salieron a la calle para pedir auxilio. La mayor de las niñas llegó a exclamar: “La están apuñalando a mi mamá”. En el interior de la casa familiar de Salsipuedes, localidad situada a 40 minutos de la ciudad de Córdoba, Matías Aragone asesinaba a Carmen Aguirre, la madre de las dos chicas.

Aragone murió hoy a la mañana como consecuencias de las heridas de bala que sufrió cuando se resistió a ser detenido por personal de la policía que llegó a la escena del crimen, en el barrio El Bosque, alertado por vecinos. El femicida atacó a los policías para impedir su detención.

El femicidio de Aguirre, de 38 años, ocurrió anoche, cerca de las 22.15. La víctima fue atacada por su marido después de que le pidiera que dejara de tomar alcohol. Aragone, de 44, agarró un cuchillo, y después de golpear su esposa, le hizo cortes en el brazo.

Las hijas del matrimonio, de 9 y 11 años, salieron a la calle para pedir auxilio. “La están apuñalando a mi mamá”, llegó a decir la niña más grande

“[las niñas] Estaban llenas de sangre, con las manos cortadas, le caían los pedazos de piel”, dijo al canal El Doce el primer vecino que socorrió a las niñas.

Mientras otra vecina se quedó con las niñas, el hombre fue hasta la casa de la familia para ver qué había sucedido: “Cuando llegué vi toda la situación, el tipo estaba descocado [sic] y no me animé a entrar, no pude hacer nada. Estaba lleno de sangre, con la remera rota y un cuchillo en la mano”, sostuvo.

Poco después llegó el personal policial y Aragone se resistió: intentó golpear a los uniformados y recibió dos disparos, uno en la pierna derecha y otro en el abdomen.

Aguirre estaba boca arriba en una cama y muy ensangrentada, con heridas también en el estómago.

El femicida fue trasladado al hospital de Unquillo y luego derivado al Hospital Tránsito Cáceres de Allende de la ciudad de Córdoba, donde murió esta mañana a las 7.

Las hijas de la víctima y victimario también fueron asistidas en el centro de salud debido a que presentaban lesiones cortantes.

La casa donde ocurrió el femicidio está en la misma cuadra donde vivía Margarita Sánchez, una mujer de 51 años que murió tras ser internada en el Hospital de Urgencias a causa de las agresiones de su pareja, Fabián Alejandro Romero.

Temas FemicidioCórdoba