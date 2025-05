La explosiva revelación del camarógrafo contratado para filmar el juicio de Diego Maradona

Jorge Huarte tiene 40 años y es camarógrafo independiente. En marzo pasado, un amigo lo convocó para un trabajo: filmar la primera audiencia del juicio donde se iban a discutir las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona. Ahora es un testigo clave en una causa que puede tener impacto mundial: la investigación sobre la supuesta producción de un documental sobre el debate donde la protagonista sería la jueza Julieta Makintach, que integra el tribunal que juzga a los siete acusados de haber tenido participación en la muerte del astro mundial del fútbol.

“Trabajo para algunas productoras y marcas. Me llaman, presupuestamos el trabajo y, en caso de estar de acuerdo, avanzamos, pero siempre de forma independiente, como fue este caso. Me contactó un amigo, que es un productor. Me dijo que era para filmar algo y por arriba me contó de qué se trataba, que tenía filmar la primera audiencia del juicio de Maradona”, dijo Huarte en la primera parte de su declaración testimonial, que se hizo anteayer a la mañana.

Uno de los videos incorporados en el expediente como prueba

El prepuesto se lo aprobaron rápido. Facturó 550.000 pesos. El 11 de marzo pasado, día que comenzó el juicio, a las 9, según declaró bajo juramento de decir la verdad, se encontró con José Arnal, a quien conocía de un trabajo anterior y definió como el dueño de La Doble [una productora allanada por pedido de los fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaieb y José Amallo, funcionarios a cargo de la investigación] y a una persona que le presentaron como “la negra” y tenía el rol de “guionista”.

“A ‘la negra’ la conocí el día del juicio. Luego leí en los medios que se llama Vidal, intuyo que se refieren a ella”, explicó el testigo. Se trata María Lia Vidal Aleman, amiga desde el colegio primario de la jueza Makintach.

Anteayer, Vidal Aleman presentó un escrito donde desmintió estar detrás de la producción de un documental. Dijo que solo quería entrevistar a su amiga en su “rol de jueza y mujer”.

La jueza en el hall central de los Tribunales de San Isidro

“El 11 de marzo nos encontramos a las 9 en San Isidro. Primero con ‘la negra’, después llegó José [por Arnal]”, recordó Huarte.

Solo había sido contratado para filmar la primera audiencia. El trabajo lo facturó 550.000 pesos a la productora La Doble y contó que tuvo que reclamar el pago.

Después relató qué tarea le pidieron en su rol de camarógrafo: “Tenía que hacer un poco de color en la calle y, una vez dentro de la sala, hacer, específicamente, imágenes de la jueza Makintach. Si sucedía algo específico captarlo, pero me pidieron que me focalicé en ella [por la magistrada]. Yo no estuve filmando constantemente. Desde mi perspectiva filmé algo de Giannina Maradona y de [Fernando] Burlando. De Dalma [Maradona] como tenía alguna cabeza tapándola, pude tomar pocas secuencias, pero a la que más capte fue a Giannina. Yo estuve en la sala de audiencias hasta el cuarto intermedio, y hacía filmaciones esporádicas, tenía la cámara lista para filmar”.

Los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach (la tercera desde la izquierda) están a cargo del juicio por la muerte de Maradona Ricardo Pristupluk

Al ser consultado sobre si sabía de qué iba a tratar el trabajo por el que lo habían convocado, bajo juramento de decir la verdad, el camarógrafo dijo: “Acá [por los Tribunales] me dijeron que se iba a tratar de un documental sobre la jueza, eso viene de la mano de que me pidieron que la filmara a ella. Hablé con la guionista y me dijo que tratara de tener planos de ella [Makintach], que el documental era sobre ello, no sobre el juicio” .

Ante preguntas puntuales del Ministerio Público Fiscal, el testigo dijo que, por su experiencia, no es común la presencia de los dueños de las productoras en las filmaciones.

“Ha pasado en grandes producciones, pero solo [el propietario de la productora] pasaba a saludar”, explicó.

“¿A qué se refiere cuando dijo que le pidieron que filmara alguna incidencia del juicio?”, le preguntaron los fiscales. La respuesta del testigo fue: “Es decir, me pidieron que filmara un poco de lo que pasaba en las afueras, y si pasaba algo puntual dentro de la sala, por ejemplo, en un momento Makintach le dijo algo a un abogado y me apuré a filmarlo. También un poco de Burlando y de Dalma y Gianinna, si no solo eran tomas a la jueza”.

Dalma y Giannina Maradona el primer día del juicio por la muerte de su padre Ricardo Pristupluk

Ante la consulta sobre si le anticiparon cómo iba a ser el avance del juicio, Huarte respondió que no.

Después, los investigadores le preguntaron sobre cómo se desarrolló su trabajo. “Empiezo a hacer color de la calle, de la gente que estaba cantando, tumulto de periodistas y también filmé la llegada de Dalma y Gianinna. ‘La negra’, que era la guionista, me refirió que estábamos para pasar o quizá fue José [el dueño de La Doble], es decir, que estábamos habilitados para pasar [al edificio de Tribunales]. Nos recibe una mujer policía. Después me enteré de que era la custodia de la jueza Makintach. De ahí subimos por una escalera hasta el primer entrepiso donde está la sala donde se celebraría el debate. Estuvimos esperando y en un momento vuelve la policía y nos lleva hasta el despacho de la jueza, creo que subimos por ascensor. No recuerdo qué piso era”, dijo el testigo.

Huarte intentó hacer imágenes de la jueza en su despacho, pero no pudo porque el “tiro no era bueno”. Y agregó: “Después, no recuerdo si fue en su despacho o previo a entrar en la sala [de audiencias] me dice algo a cámara, un clip de unos segundos. José [por Arnal] le dijo ‘decí algo del juicio’, pero no recuerdo lo que dijo. También filmamos con ella, previo a entrar en la sala. Nosotros entramos por atrás. Filmo una caminata entrando [la jueza] en la sala de juicio, la seguí por el pasillo hasta que cortamos la toma. Casi hasta la entrada de los jueces en la sala".

A continuación contó como él, ‘la negra’ y Arnal ingresaron en la sala de audiencias. Aseguró que no hicieron la fila, tampoco se acreditaron y ni siquiera le pidieron DNI para acreditarse.

“Yo quería filmar la entrada de los jueces [Maximiliano Savarino,Verónica Di Tommaso y Makintach], pero cuando entramos ya estaban sentados", explicó el camarógrafo.

Una vez que se sentó, Huarte “plantó la cámara” y segundos después se le acercó una mujer policía para decirle que no podía filmar.

Entonces, él miró a la “guionista” (Vidal Aleman) y a Arnal como buscando una respuesta. “Al instante nos autorizan. Creo que me dice la guionista, ‘ya podes filmar’. No recuerdo bien cómo fue, pero la policía no se volvió a acercar. Creo que la jueza vio la situación. Interpreto que si me dicen ‘ya podes filmar’ es que estaba habilitado para hacerlo. La guionista se me acerca y me dice algo al oído respecto a esto. A partir de eso ya no me llamaron la atención”, sostuvo el testigo clave, casi al final de su declaración.

“Tristemente escandaloso”

Para los investigadores del caso, si bien todavía el expediente no tiene imputados, se logró avanzan lo suficiente en la hipótesis bajo análisis, sobre todo a partir de las pruebas fílmicas y lo aportado por Huarte en su declaración.

Al ser consultado por LA NACION, desde el Ministerio Público de San Isidro, representado en el juicio por los fiscales generales adjuntos Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, afirmaron que la situación “es tristemente escandalosa y que se ha herido al juicio de muerte cuando la evidencia aparece abrumadora mostrando escenarios de dimensiones insospechadas desde que la gravedad institucional avizora un final poco feliz”.

El abogado Burlando, que en el juicio representa a Dalma y Gianinna Maradona, afirmó: “Esto nos duele a todos, nos lastima a todos, nos avergüenza a todos. A la familia Maradona la golpea brutalmente como es imaginable en una familia que espera Justicia para lo que consideramos el asesinato de Diego. Esto golpea a los acusados a quienes asiste el derecho de un juicio con todas las garantías. Y nos golpea como sociedad porque este escándalo aparece en uno de los peores momentos de la República. Aparece en el momento en que la sociedad reclama mecanismos transparentes para la elección de sus representantes y entonces lo menos que puede esperar es que la Justicia, de la que dependerán las ‘fichas limpias’ tenga también su propia ficha limpia. No nos merecemos una ‘maldita Justicia’“.