La familia de Ángel reclamó en el Obelisco un castigo para los funcionarios que dieron la custodia del chico a la madre

La familia de Ángel López, el niño de 4 años que murió el domingo 5 de abril en la ciudad de Comodoro Rivadavia, encabezó un reclamo de justicia en el Obelisco, donde se sumó al pedido la monja Martha Pelloni, una de las voces más fuertes cuando se trata de casos de violencia contra mujeres o menores. El chico falleció en un hospital, pero se detectaron golpes en la cabeza que habrían derivado en el deceso por lo que fueron arrestados e imputados de homicidio la madre del menor, Mariela Altamirano -en su caso la acusación lleva el agravante del vínculo-, y su pareja, Michel González. Ambos quedaron tras las rejas al dictarse la prisión preventiva. Sin embargo, el padre del chico asesinado exige también un castigo para los funcionarios judiciales y administrativos cuyos informes posibilitaron que la mujer tuviese la custodia del niño.

Luis López, padre de Ángel, lideró esa manifestación a la que se sumaron varios padres y madres que pasaron por similares peleas judiciales por la custodia de sus hijos. Ese fue el eje del reclamo, que en las redes se expresó con un mensaje: “Exigimos: ley contra falsas denuncias, no informes de parte, no pericias sin técnicas periciales, figura del arrepentido para hijos obligados a denunciar falsamente, custodia compartida igualitaria, mejor sistema de prevención, alerta temprana y contención, empoderar a los papás en juzgados de familia sin ideología y con igualdad real, fin al abuso en los juzgados de Familia”.

En los carteles que rodearon al padre de Ángel se repitieron esas consignas. “¡Basta de informes psicológicos falsos! Castigo ejemplar ante falsas denuncias” y “Lo mataron con decisiones judiciales. Justicia por Ángel”, fueron algunas de las pancartas portadas por los manifestantes en el Obelisco.

“Faltan todavía tres personas por estar detenidas: el juez Pérez, la psicóloga Leiva y la defensora de menores Roldán”, señaló Lorena Andrade, pareja del padre de Ängel, según consignó el medio ADN SUR.

En ese sentido, se conocieron en los últimos días avances en el caso en Chubut. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Chubut dispuso la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (EIT) de la Circunscripción Judicial N° II de la ciudad de Comodoro Rivadavia” por el plazo de 60 días. Se trata del grupo integrado por psicólogas y trabajadores sociales que deben verificar las condiciones socioambientales relacionadas, por ejemplo, con expedientes de familia, y que, en tal sentido, participó junto con la asesora de Familia Verónica Roldán en el expediente en el cual el juez de Familia Pablo Pérez decretó, en noviembre, la revinculación de Ángel López con su madre, Mariela Altamirano, detenida desde el domingo a la noche por la muerte del chico, consecuencia de un edema cerebral producto de golpes que habría recibido cuando estaba a su cuidado.

La resolución del STJ no alcanza al juez Pérez, ya que su actuación en ese caso solo puede ser analizada en el marco de un jury de enjuiciamiento.