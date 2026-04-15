La policía de Nebraska mató a una mujer que secuestró a un niño de un supermercado y amenazaba con apuñalarlo

Un violento hecho tuvo lugar en la localidad de Omaha, en el estado de Nebraska, en Estados Unidos, cuando una policía mató a tiros a una mujer que había secuestrado a un niño en un supermercado y había intentado apuñalarlo. El menor sufrió heridas en el rostro producto del ataque, pero se encuentra fuera de peligro.

Según consignó CBS, el incidente comenzó cuando la sospechosa se acercó a una mujer que se encontraba junto al niño de aproximadamente tres años y los amenazó con el cuchillo que había robado hacía pocos minutos de la misma tienda.

El subjefe de policía Scott Gray relató que hizo que ambos la siguieran hasta el estacionamiento del establecimiento, un supermercado Walmart, y bajaron por un camino de entrada en donde las dos mujeres discutieron durante varios minutos hasta que llegaron los agentes, alertados por el llamado de testigos que se encontraban en el lugar.

La mujer fue reducida por efectivos de la policía.

Tras recibir la llamada al 911, la policía llegó a las afueras de la tienda y detectó a la sospechosa con el niño sentado en un carro de compras. Tras la orden de que bajara el arma, que no fue obedecida, la mujer comenzó a atacar al niño con el cuchillo. En este marco, los agentes —uno de ellos el que llevaba la cámara en su pecho— dispararon varias veces hasta reducirla. La atacante, finalmente, murió en el lugar.

El menor, en tanto, resultó con una serie de heridas en la cara, según declaró Gray, y tuvo que ser atendido en un hospital por una laceración bastante grande en el lado izquierdo de la cara y en una mano. Sin embargo, se encontraba fuera de peligro.

Investigación en curso

El jefe de Policía detalló que “se desconocen” los motivos que provocaron el secuestro y posterior ataque, ya que las dos mujeres no se conocían, así como tampoco el menor y la agresora. En tanto, la policía revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del supermercado y comprobó que se trató de un “incidente aislado” y que el Walmart estaba prácticamente vacío.

Mientras tanto, la policía continúa con la investigación, añadió Gray. Según él, las acciones que tuvieron lugar dentro de la tienda no necesariamente habrían llamado la atención de los demás clientes. “Salieron de la tienda de forma deliberada pero casual, así que no creo que nadie los viera como sospechosos de nada”, dijo.

El tiroteo policial será investigado por la policía de Omaha con la ayuda de la Patrulla Estatal de Nebraska y la Oficina del Sheriff del Condado de Sarpy.