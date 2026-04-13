Detuvieron a la madre de la bebé hallada muerta en la Facultad de Arquitectura de La Plata

La investigación en el caso por la bebé hallada muerta en un predio de la Universidad de La Plata tuvo un fuerte giro pasado el mediodía: detuvieron a la madre y la acusan de homicidio.

La mujer, de 32 años y nacionalidad chilena, era intensamente buscada desde el fin de semana, cuando se denunció su desaparición junto con la menor. Horas después fue localizada en la zona de las calles 122 y 50, en buen estado de salud, aunque sumida en un cuadro de desorden psiquiátrico que motivó su evaluación médica. En ese momento no fue detenida.

Sin embargo, con el avance de la investigación, personal de la Brigada Federal La Plata logró individualizar nuevamente a la mujer en 1 y 45, donde se concretó su detención por orden judicial.

La sospechosa fue identificada como Camila de Viggiano Rojas, de 32 años y de nacionalidad chilena, quien fue trasladada a la sede de la Policía Federal de La Plata.

A partir de esta novedad, la causa —que inicialmente estaba caratulada como “averiguación de causales de muerte”— fue recaratulada como homicidio, por disposición del Juzgado Federal a cargo de Alejo Ramos Padilla.

El Juez ordenó una serie de medidas clave para avanzar en la investigación:

Tomar declaración testimonial a todos los empleados de la obra donde fue hallado el cuerpo.

Realizar un relevamiento de cámaras de seguridad en la zona.

Solicitar la intervención de una brigada especializada en homicidios.

Trasladar a la detenida a sede judicial para ser indagada.

En paralelo, familiares de la menor ya reconocieron el cuerpo en el lugar del hallazgo, en medio de escenas de profundo dolor.

Mientras tanto, se aguarda la autopsia que será determinante para esclarecer las circunstancias de la muerte. La investigación continúa en pleno desarrollo y no se descartan nuevas medidas en las próximas horas.