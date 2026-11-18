CÓRDOBA.- La Cámara 8ª del Crimen, con la participación de jurados populares, condenó a los seis guardiacárceles y a Ángela Etudie, esposa de Roberto Carmona, por su responsabilidad en la huida del múltiple asesino en diciembre de 2022, en la que asesinó a un taxista. Dos de los siete sentenciados deberán cumplir prisión efectiva.

Los seis agentes penitenciarios juzgados fueron Rubén Bravo, Gustavo Gómez, Omar González, José Penayo, Omar Salinas y Antonio Sánchez. La Fiscalía los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y favorecimiento doloso de evasión.

Los seis fueron declarados culpables de incumplimiento de deberes en modalidad culposa, por lo que recibieron penas de entre uno y dos años de ejecución condicional. A Penayo se le atribuyó modalidad dolosa y recibió tres años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación por el triple de tiempo.

En el caso de Etudie, de 75 años, la Fiscalía tuvo en cuenta en la acusación que había ocultado la existencia de otra llave de la puerta por la que Carmona se fugó y que le había enviado una foto de esa puerta unos días antes. Fue declarada autora del delito de favorecimiento de evasión dolosa y recibió una pena de tres años de prisión efectiva.

Carmona, “la hiena humana”, llegó a Córdoba desde la prisión de Chaco —donde purga su sentencia porque ya no podía estar en ninguna prisión de esta provincia— acompañado por personal del Servicio Penitenciario chaqueño para estar en la casa de su pareja, Etudie, en una visita conyugal.

De allí huyó en cuanto terminó el partido en el que la selección argentina venció a la de Croacia por el Mundial de Qatar 2022. Subió a un taxi y lo hizo chocar; para tomar el control del vehículo asesinó a Javier Bocalón, el conductor. Por ese crimen recibió su tercera condena a perpetua.

Después, se bajó del taxi y le robó a una mujer un VW Gol, con el que volvió a chocar; claro, hacía décadas que no manejaba y la sensibilidad de los mandos de los autos había cambiado mucho desde la última vez que lo hizo. Fue apresado en esa misma zona, donde intentaba perderse entre la multitud que había salido a las calles a festejar el triunfo de la selección capitaneada por Lionel Messi. La policía había desplegado un impresionante operativo por tierra y por aire para atraparlo.

La jueza de Ejecución Penal N° 2 de Chaco, Ligia Duca, había autorizado las salidas transitorias de Carmona que derivaron en el crimen de Bocalón.

Cuando quedó en medio de la polémica, la funcionaria emitió un comunicado en el que señaló que Carmona estaba “únicamente” habilitado para visitar a su pareja en su casa de Formosa al 5100, en el barrio Las Violetas, de Córdoba.

Roberto Carmona en el 2024 fue juzgado en una celda blindada. Mariano Nievas (Mitre Córdoba)

“Previo al traslado del preso Roberto José Carmona se libraron los oficios y exhortos de rigor al Complejo Penitenciario II de Sáenz Peña, al Juzgado de Ejecución Penal en turno de Córdoba capital y al Servicio Penitenciario de la provincia de Córdoba”, añadió entonces.

Las salidas transitorias para Carmona habían sido habilitadas en 2014. La jueza Duca indicó que las nuevas pautas del régimen fueron fijadas por su juzgado en febrero de 2016. “Se le permitían visitas de nueve horas diarias, durante tres días y cada cuatro meses; siempre con fuerte acompañamiento y custodia de personal penitenciario no uniformado”, explicó.

En el juicio por el crimen de Bocalón, Carmona afirmó: “Soy un depredador, un lobo solitario. El cuchillo con el que lo maté me lo vendió un celador por $15.000”. Sus últimas palabras fueron: “No tengo más nada que decir a mi favor”. Estuvo todo el juicio en una cápsula de vidrio blindada rodeado de agentes del Servicio Penitenciario.

La familia de Bocalón estuvo siguiendo el proceso contra los guardiacárceles y su pareja.