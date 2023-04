La hija del colectivero asesinado le respondió a Sergio Berni y dijo que se trató de un hecho de inseguridad: “La Matanza es bastante jodida, no hay zona que se salve”

escuchar

Daniela, hija del colectivero asesinado ayer en La Matanza, negó que se haya tratado de algún tipo ajuste de cuentas, y remarcó que se trató de “un hecho de inseguridad”. El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sembró dudas sobre el móvil del crimen por el tipo de armas y autos que usaron los delincuentes.

“Me molesta que Berni diga que fue un ajuste de cuentas, es un hecho de inseguridad”, aclaró la joven. “Mataron a mi papá como si nada, nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie”, señaló.

Habla la hija del colectivero asesinado

La chica aclaró que su padre, Daniel Barrientos, tenía 55 años, 10 menos de lo que se hablaba hasta ahora, y contó que ella fue parte de la Policía Bonaerense pero que pidió la baja para poder cuidar a su hija con autismo. También contó que el colectivero había pasado por varias operaciones para superar un cáncer.

El desconsuelo de Daniela Fabián Marelli

“La Matanza es bastante jodida, no hay zona que se salve. No hay recaudos, no hay manera. Mi mamá me dice que tiene miedo de salir a la mañana. Mi papá era una persona carismática, siempre te tiraba un chiste. No puede ser que todo el mundo viva con miedo. Quiero que se haga Justicia y que los culpables paguen las consecuencias. Para eso existe una ley. Hace muy poco me fui de la policía para priorizar la salud de mi hija, que tiene autismo”, contó Daniela al periodismo.

“La policía de la provincia de Buenos Aires está totalmente desamparada, no hay móviles, no hay logística, no hay nada, doy gracias de haber tomado la decisión de irme de la Policía. No puede ser que te maten por nada. Fue un hecho de inseguridad, subieron dos ladrones, mostraron las armas, empezaron a robar y mi papá se asustó y le efectuaron el tiro en el pecho quitándole la vida”, señaló Daniela.

Los dichos de Berni

Berni habló el lunes por la noche en una entrevista televisiva tras recibir una golpiza por parte de un grupo de choferes que realizaban un piquete en Avenida General Paz -a la altura de la Ruta 3- en reclamo por el asesinato de Daniel Barrientos (68), conductor de la línea 620.

Agresión a Sergio Berni: así fue evacuado de la protesta de colectiveros por el asesinato de un chofer

Con el foco puesto -en principio- en la muerte de Barrientos, que ocurrió en la madrugada del lunes durante un intento de robo, Berni analizó: “Lo de hoy (por ayer) es muy llamativo. Nadie roba con dos vehículos de apoyo un colectivo a las cuatro de la mañana, con un armamento que no es el habitual para este tipo de delito. Tenían municiones carísimas y destinadas para profesionales. Todo nos hace pensar que no fue un simple robo”.

“Normalmente, esta situación pasa cuando la víctima se defiende, cuando hay plata de por medio. Acá no hubo plata. Se llevaron una sola cartera y ejecutaron a un trabajador. Y es algo que tenemos que investigar. Vamos a avanzar muy rápido, desentrañar los motivos y detener a los autores”, acotó.

Además, puso en duda las intenciones de la policía de la Ciudad, que lo sacó del lugar cuando estaba siendo atacado. “Me llevaron detenido. Me llevaron casi como a un detenido”, reiteró. Y apuntó contra Eugenio Burzaco, el titular de la seguridad porteña: “Espero que no me llame, porque se va a comer una flor de puteada”. Para Berni, la Infantería intervino “justo cuando estaba por llegar a un acuerdo”.

Informe de Valeria Musse

