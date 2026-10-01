La insólita excusa que dio la novia del ladrón preso por el violento robo en la casa de un reconocido abogado de Martínez

“Pensé que eran de la tía”, así, Katherine Lovaiza, de 25 años, intentó explicar que desconocía que un reloj de acero y oro y una cámara de fotos secuestrados en su casa de Pilar y las tarjetas bancarias con las que intentó hacer compras en un paseo comercial eran parte del botín del violento robo que sufrieron el abogado Guillermo Cabanellas y su esposa, Claudia Lucchesi, en su casa de Martínez, en San Isidro, el domingo pasado.

Lovaiza está detenida por su presunta participación en el robo. Su rol habría sido “resguardar parte del botín” y “procurar la impunidad de Brian Brítez”, su novio, señalado como uno de los ladrones que participó del robo. También está acusada de haber usado las tarjetas que le sustrajeron a Luchesi.

La joven fue indagada ayer por la fiscal Carolina Asprella, a cargo de la investigación. “Sostuvo que había pensado que las tarjetas eran de la tía de Brítez. También explicó que no sabía que los elementos secuestrados en su casa eran de procedencia ilícita”, dijeron a LA NACION fuentes al tanto de la investigación.

Brítez, en cambio, se negó a declarar en su indagatoria. Los dos sospechosos continuarán detenidos.

El momento en que los ladrones escapan con el auto de las víctimas

El robo, protagonizado por cuatro ladrones, ocurrió en la madrugada del domingo pasado en una propiedad situada en Paso al 1000, en Martínez. Los delincuentes ingresaron por una ventana ubicada en la parte trasera de la casa. Para evitar ser identificados, llevaban guantes y tenían los rostros cubiertos.

Una vez dentro de la propiedad, redujeron al abogado y a su esposa. Lucchesi fue atada, mientras que Cabanellas, de 76 años, fue inmovilizado y le dieron una paliza durante el asalto.

Los delincuentes recorrieron la casa y sustrajeron teléfonos celulares, computadoras, 4800 dólares, alhajas, ropa, cámaras de fotos, tarjetas de crédito y débito y carteras de mujer. Antes de escapar, además, los maleantes obligaron a una de las víctimas a realizar una transferencia bancaria.

Como parte del botín, los ladrones se llevaron también el automóvil de la mujer.

Tras el robo, Brítez, que habría participado de otros robos en la zona, se fue a la casa de su novia. Llegó con una cartera de mujer.

“En su indagatoria, Lovaiza dijo que cuando llevaba a Brítez hacia la casa de su abuela se detuvieron en un paseo de compras y él le dio unas tarjetas para que hiciera compras. La joven sostuvo que no sabía que eran robadas; afirmó que pensó que eran de la tía de su novio. También dijo que cuando volvió a su casa se encontró con la cartera, el reloj y la cámara, y fue en ese momento que advirtió que Brítez los había dejado”, agregaron las fuentes consultadas.

Así compraba café con una tarjeta robada de la casa del prestigioso abogado en Martínez

Los sospechosos fueron detenidos por personal de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, conducida por el comisario general Lucas Borge.

Fuentes del caso dijeron a LA NACION que los detectives judiciales y policiales tuvieron la colaboración de personal de la Secretaría de Seguridad de la Municipalidad de San Isidro, que aportó el análisis de las filmaciones de las cámaras de seguridad que permitió hacer un seguimiento de la huida de los delincuentes.

Ahora los investigadores intentan identificar a los demás partícipes del asalto.