Marcha por el Día Mundial del autismo, en 2017

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de marzo de 2020 • 14:09

La Justicia porteña ordenó al gobierno porteño que extienda un salvoconducto para que un niño comprendido dentro del espectro autista pueda salir a caminar en un polígono específico de cuadras en torno a su casa, en el barrio de Belgrano.

El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario Aurelio Ammirato resolvió el domingo pasado, en una audiencia "virtual", hacer lugar a la medida cautelar solicitada por la Asesoría Tutelar del fuero, por lo que indicó al Poder Ejecutivo de la Ciudad que "precautoriamente y de manera inmediata extienda un permiso de tránsito (salvoconducto) a nombre de un menor, de modo tal que pueda desplazarse en las cercanías de su domicilio".

Según surge de la resolución, publicada por el Poder Judicial de la Ciudad en su portal ijudicial.gob.ar , el chico, acompañado por uno de sus padres, podrá salir a caminar en un radio que no excederá de las plazas Juan José Paso y General Manuel Belgrano (a no más de 800 metros del domicilio del menor) todos los días, entre las 10 y las 12. El adulto responsable que lo acompañe tendrá "el deber jurídico específico de preservar en todo momento la distancia con respecto a cualquier otra persona, que en ningún caso podrá ser inferior a dos metros".

El juez Ammirato expidió una copia del pronunciamiento para los padres del menor, quienes llegado el caso podrán presentarlo ante las fuerzas de seguridad que lo requieran en tanto el Poder Ejecutivo porteño extienda el salvoconducto o certificado específico, según manda el fallo.

Se destacó en ijudicial.gob.ar que "dada la emergencia sanitaria, todas las actuaciones fueron registradas y notificadas vía mail. Y el domingo al mediodía, el juez llevó a cabo una video conferencia con el Asesor Tutelar, y la psiquiatra que atiende al menor.

El representante del Ministerio Público Tutelar señaló que "el niño padece 'un trastorno del espectro autista severo, cuenta con certificado de discapacidad cuyo diagnóstico es retraso mental, no especificado, deterioro del comportamiento de grado no especificado.'". Explicó además que "las caminatas diarias (junto con la medicación prescripta por los médicos tratantes) son las únicas alternativas con las que cuenta el menor para regular su estado de salud y no transformarse en un riesgo cierto e inminente para sí o para terceros, en especial para su familia".

Por tanto, solicitó el dictado urgente de una medida cautelar para que "el menor obtenga 'un salvoconducto y/o permiso de tránsito para la libre circulación pese al aislamiento social, preventivo y obligatorio' implementado por el Gobierno Nacional, por el lapso máximo de dos horas diarias, a utilizar en la franja horaria de 10 a 12 y en un radio no superior a los 800 metros de distancia de su domicilio (ubicado en la calle V., de esta ciudad), junto con alguno de sus progenitores, siempre y cuando se respeten las medidas necesarias para evitar el contagio del coronavirus Covid-19?. Solicitó, en consecuencia, que "dicha medida sea comunicada al Gobierno de la Ciudad y, por su intermedio, a la comisaría de la comuna que corresponda".

Ammirato tomó en cuenta que "el niño cuenta con un certificado de discapacidad emitido el día 13 de septiembre de 2008 y con fecha de vencimiento el día 30 de enero de 2023? y que según los argumentos esgrimidos por sus progenitores, "necesitaría realizar diariamente caminatas de entre 20 y 25 kilómetros para poder regular su conducta, ya que de lo contrario tendría tendencia a la autolesión y también podría lastimar a su entorno familiar".

Por último, ponderó también que "el menor integra un grupo etáreo en el que la incidencia de la enfermedad viral en cuestión es relativamente baja".