La madre de Facundo Astudillo Castro insiste: “Sergio Berni y Axel Kicillof deben dar explicaciones por lo sucedido”

A poco más de seis meses de la aparición del cuerpo de Facundo Astudillo Castro, la causa comenzó a reactivarse. Si bien la jueza María Gabriela Marrón abona la teoría de que el joven se ahogó accidentalmente en una ría de Villarino Viejo, semanas atrás la Cámara Federal de Bahía Blanca ordenó realizar un nuevo allanamiento en el puesto policial de Teniente Origone, donde Facundo fue detenido el 30 de abril del año pasado.

Cristina Castro, madre de Facundo, aseguró a LA NACION que, más allá del tiempo transcurrido, ese allanamiento ha permitido importantes hallazgos: “El luminol reaccionó en ese calabozo viejo en el cual también se encontró un pedazo de piedra turmalina, que estoy segura que coincide con la perteneciente a mi hijo”, hallada, en septiembre, en un Toyota Etios de la policía bonaerense.

-Luego de medio año del hallazgo del cuerpo de Facundo en el cangrejal de Villarino Viejo ¿Cuál es su conclusión sobre el rumbo que tomó la causa?

-Al principio nos costó mucho. Sabíamos que peleábamos contra gigantes. Nos costó entender por qué la jueza y el fiscal a cargo [Santiago Ulpiano Martínez] no querían investigar ni saber qué pasó realmente. Nos costó, hasta que incorporaron al proceso a estos dos grandes fiscales que tenemos ahora [Héctor Andrés Heim y Horacio Azzolín, de la Procuración de Violencia Institucional], y de quienes estoy profundamente agradecida, junto con el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que me escuchó y puso a estos dos profesionales que encauzaron la investigación y la están llevando adelante. Es una locura pensar que si no nos hubiéramos movido como nos movimos la causa estaría cerrada y, para la Justicia, mi hijo habría muerto por un accidente.

Cristina Castro afirma, con mucho dolor: “Hoy podemos decir que estamos seguros de que a Facundo lo mataron”. También asegura estar muy conforme con el hecho de que el fiscal inicial de la causa, Santiago Ulpiano Martínez, haya dado un paso al costado.

-¿Qué rol tuvo, a su entender, la incorporación de Heim y Azzolín a la investigación?

-Hicieron todo lo que tiene que hacer cualquier fiscal. Estoy profundamente agradecida de que se hayan incorporado a la investigación. La causa la hemos dado vuelta de punta a punta, viendo cada uno de los detalles. Cuando la jueza quiso frenar la investigación para favorecer a los policías de Villarino, ellos fueron los que la recusaron por no ser imparcial.

-¿Cuál es su opinión sobre la actuación de la jueza Marrón?

-Fue floja, y débil. Siempre trató de favorecer a la policía bonaerense. En algunos momentos fue infantil y por momentos se plantó diciendo que las cosas eran de una manera, cuando ella tenía muy claro que no eran como decía. Realmente me asustaba que siguiera a cargo de la causa promovida por la muerte de mi hijo.

-¿Y sobre Santiago Ulpiano Martínez?

-Este fiscal [tras un pedido de inhibición fue apartado de la causa], que tuvo a cargo, en un principio, la investigación, se retiró diciendo que se sentía agraviado. Pero él nunca se puso de nuestro lado. Yo tuve que recorrer 150 kilómetros para ir a la fiscalía y hablar con él. Después de eso no me recibió nunca más. Recién lo volví a ver el día que encontraron el cuerpo de Facundo en el cangrejal. Luego me enteré de que había sacado fotos del cuerpo más temprano y lo primero que hizo fue enviárselas al ministro de Seguridad, Sergio Berni.

Facundo Astudillo Castro estuvo desaparecido más de 100 días hasta que su cuerpo fue hallado sin vida en un cangrejal, al sur de Bahía Blanca

-Da la impresión de que la intervención de la Cámara Federal de Bahía Blanca al revisar la causa hizo propios los argumentos de los fiscales de la Procuvin ordenando nuevos allanamientos y pidiendo los teléfonos de los policías para su análisis ¿Esto es así?

-Si, igualmente desde el momento en que la Cámara hizo lugar a que se produzcan los allanamientos en Teniente Origone y al pedido de los celulares de los policías, sucedieron cosas lamentables. Nos entregaron celulares rotos; algunos supuestamente se habían caído dentro del inodoro, por lo que no servían. Por otro lado, el allanamiento tuvo todos los protocolos correspondientes con la gente de Gendarmería. Se hizo una visita óptica y se levantaron muestras. También se trabajó con perros para buscar rastros de Facundo y marcaron un colchón. En ese momento se halló un pedacito de una piedra turmalina, idéntica a la que llevaba puesta el día que se fue de mi casa. También encontraron rastros mediante una prueba de luminol en el colchón y en un caño de la comisaría. Esto pasó en el mismo calabozo en el que se encontró la sandía -una pieza artesanal de madera, hallada meses atrás- que llevaba Facundo. Ahora estamos esperando los resultados de las pruebas de ADN.

Según relata Castro, una vez realizado el allanamiento, se labró un acta y la Gendarmería se llevó consigo el material probatorio. “Al otro día amanecimos con la noticia de que hubo un incendio en el galpón donde estaban las pruebas y donde estaban los autos secuestrados de la comisaría de Villarino”, comenta, entre la indignación y la incertidumbre. Y agrega: “Por suerte, hasta donde sabemos, se logró rescatar la información de la causa de Facundo. No tenemos certezas de si el fuego fue intencional o si fue un accidente, porque no nos dejan entrar al predio a ver qué pasó y corroborar si se perdió algo. Los fiscales pudieron acceder y nos avisaron que llegaron a sacar todo lo correspondiente a la causa, gracias a Dios”

-En el allanamiento se encontró una piedra turmalina muy parecida a la hallada en el auto Toyota Etios de uno de los policías…

-Sí. Lo que hallaron es un fragmento de lo que pareciera ser la piedra que yo misma le coloqué en un colgante. Es una piedra turmalina que le regalaron en la inauguración de una cervecería hace exactamente un año. Facu me pidió una cadenita para colgársela y en lugar de eso, le armé un collar con una cinta de cuero trabajado que yo misma se la colgué del cuello. Así que me acuerdo perfectamente de cómo es.

-¿Sobre quién cree que recae la responsabilidad de lo sucedido con su hijo?

-Yo creo que la responsabilidad por la muerte de mi hijo recae sobre los cuatro policías mencionados (no imputados) en la causa. Y también sobre aquellos que mintieron en sus declaraciones y encubrieron a los responsables. Creo que los que tienen que dar explicaciones son el señor Sergio Berni y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

-¿Qué esperanza tiene sobre el futuro de la causa?

-Tengo la esperanza de que salga a la luz la verdad de lo que le hicieron a Facundo y dónde ocurrió el hecho. Porque él, en el cangrejal donde lo encontraron, no murió.