La masacre de Wilde: a 27 años del cuádruple homicidio se realizará una audiencia clave

La audiencia preliminar al juicio por la denominada “Masacre de Wilde”, un emblemático caso de “gatillo fácil” ocurrido hace más de 27 años en el que cuatro inocentes fueron asesinados por policías que los confundieron con delincuentes en esa localidad del partido de Avellaneda, se llevará a cabo mañana con miras al debate oral al que serán sometidos nueve exoficiales y suboficiales bonaerenses, ocho de los cuales se encuentran libres.

Se realizará a partir de las 10 ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora, con el objetivo de que las partes presenten sus propuestas de testigos y de pruebas acerca del cuádruple homicidio ocurrido el 10 de enero de 1994.

Esta audiencia iba a realizarse el 20 de marzo de 2020, justo el día en que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, circunstancia que obligó a suspenderla. Durante el año y medio siguiente, las defensas lograron prorrogar el acto con distintos argumentos. El último planteo se produjo hacer pocos días y fue rechazado por el TOC N°3.

Los acusados son los expolicías Osvaldo Lorenzón, Eduardo Gómez, Marciano González, Roberto Mantel, Hugo Reyes, Pablo Dudek, Julio Gatto, Marcelo Valenga y Marcos Ariel Rodríguez, que es el único que está detenido, ya que se había mantenido prófugo durante 20 años, hasta que fue arrestado en 2014.

Durante la audiencia, la fiscal que estará a cargo de la acusación, Viviana Simón; los abogados de las cuatro víctimas, y los defensores particulares y oficiales de los nueve imputados detallarán el procedimiento de presentación de pruebas y propondrán los testigos para ser citados al juicio oral.

“Esperamos que la nueva fecha no se suspenda por nada para poder llegar de una vez por todas al juicio oral”, dijo a Télam Raquel Gazzanego, viuda de una de los cuatro asesinados, el vendedor de libros Edgardo Cicutín, que es representada por el abogado Ciro Annicchiarico.

Familiares de las víctimas de la Masacre de Wilde, en el lugar donde se instaló un cartel recordatorio Argentina.gob.a

En diálogo con la agencia de noticias Télam, Gazzanego pidió “una misma justicia justa y cárcel para los culpables de fusilar a Edgardo y a las otras víctimas, luego de 27 años y ocho meses de sufrimiento” que llevan los deudos.

“Tengo dos expectativas: la primera, que los abogados defensores no pongan más palos en la rueda de la Justicia y que se pueda realizar la audiencia. La verdad es que ellos tienen experiencia y son buenísimos para dilatar la causa, pero no se dan cuenta de que así ni sus defendidos tienen justicia. Y la segunda es que el TOC N°3 pueda tener la sala grande para las audiencias. Hace un mes que lo venimos pidiendo. Después de tantas idas y vueltas conseguimos que se haga la audiencia y rogamos que no la suspendan por nada”, concluyó Gazzanego.

Peritos de la policía y funcionarios judiciales en la escena de la Masacre de Wilde Télam Agencia de noticias

El 23 de noviembre de 2013, la Suprema Corte de Justicia provincial había ordenado que debía realizarse de una vez el juicio. Pero a la sucesión de planteos de las defensas se le sumó, en marzo del año pasado, la irrupción del Covid. Y el debate quedó postergado hasta ahora.

Peritos de la policía y funcionarios judiciales en la escena de la Masacre de Wilde Télam Agencia de noticias

El hecho

La “Masacre de Wilde” ocurrió el lunes 10 de enero de 1994 y tuvo como víctimas al remisero Norberto Corbo y a sus pasajeros, Claudio Mendoza y Enrique Bielsa, que viajaban en un Peugeot 505, y al vendedor de libros Cicutín, que se trasladaba en un Dodge 1500 conducido por Claudio Díaz, el único que sobrevivió al ataque.

Los cinco fueron atacados por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Lanús que, aparentemente, los confundió con un grupo de delincuentes al que estaban buscando y en el cruce de la avenida Mitre y Ramón Franco les disparó más de 200 tiros con pistolas calibre 9 milímetros y al menos un subfusil Uzi, según se determinó en los peritajes posteriores.

El Dodge 1500 en el que viajaba el vendedor de libros Edgardo Cicutín, una de las víctimas de la Masacre de Wilde Télam Agencia de noticias

El único de los nueve expolicías acusados que se encuentra detenido es el excabo Rodríguez, ya que permaneció prófugo 20 años, después de escaparse caminando de la comisaría en la que estaba arrestado, y fue detenido en 2014 en La Falda, Córdoba, donde vivía con su esposa y tres hijos y manejaba un minimercado, sin ocultar su identidad. Cayó cuando fue a cancelar un plan de pagos por una serie de multas de tránsito.

El sargento Marcos Rodriguez estuvo prófugo 20 años; fue capturado en septiembre de 2014 en la ciudad cordobesa de La Falda Archivo

Todos los exefectivos afrontan cargos por los delitos de “cuádruple homicidio simple y un homicidio simple en grado de tentativa”, por la única víctima del ataque que sobrevivió.

En principio, los policías que intervinieron en el hecho fueron detenidos, aunque la Cámara de Apelaciones y Garantías los sobreseyó y liberó.

Familiares de las víctimas de la Masacre de Wilde, en el lugar donde se instaló un cartel recordatorio Argentina.gob.ar

Tras apelaciones de familiares de las víctimas, en 2003 y en 2007 volvieron a ser sobreseídos, aunque la causa siguió su curso hasta la Suprema Corte de Justicia bonaerense, que ordenó reabrir el expediente y concluir en la etapa de juicio.