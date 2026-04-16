Prisión preventiva para el policía de la Ciudad que mató a un estudiante de Ingeniería al confundirlo con un ladrón

El juez Ricardo Fraga le dictó la prisión preventiva a Lucas Adrián Gómez, el policía de la Ciudad acusado del crimen de Juan Cruz Leal, ocurrido en Ituzaingó, el 12 marzo pasado.

En un fallo de 109 páginas, al que accedió la agencia Noticias Argentinas, el magistrado convertir en prisión preventiva la actual detención de Gómez, que se mantendrá tras las rejas hasta el inicio del juicio.

Detalló que existen en el proceso “indicios vehementes y elementos de convicción suficientes para suponer que ha participado ‘prima facie’ como autor penalmente responsable, de los delitos que se califican como homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego, en concurso real con homicidio agravado por ser cometido por un miembro de fuerza de seguridad pública y por la utilización de un arma de fuego en grado de tentativa”.

A su vez, el juez Fraga denegó las solicitudes de excarcelación y de prisión domiciliaria pedidas por la defensa del policía.

“Estamos conformes, es lo que legalmente correspondía”, manifestó Marcelo Biondi, abogado de la familia de Lean. El letrado había explicado que Gómez “dio una falsa versión sobre un robo, lo que representa un peligro de entorpecimiento probatorio. Además, el informe psicológico confirma que es violento y neurótico, lo cual también fue ratificado por sus vecinos".

El asesinato de Leal, de 21 años, se produjo el 12 de marzo pasado, cuando iba en una moto junto a un amigo, Daniel Khune, quien dijo que Gómez comenzó a dispararles sin mediar palabra, aunque luego el policía denunció que ambos habían intentado robarle.

Leal murió en el acto, como consecuencia de los disparos recibidos, y luego sus familiares organizaron varias marchas para pedir justicia, al considerar que se trataba de otro caso de “gatillo fácil” debido a que no existirían pruebas que confirman la versión del expolicía.