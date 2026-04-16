La muerte de Ángel. “Me juró por su hija que él no le pegó”, dijo la hermana del presunto coautor del homicidio

“Él me jura por su hija, por Araceli, que no le pegó a Ángel”, afirmó Noelia, la hermana de Michel Kevin González, acusado de ser el coautor de la muerte del chico de 4 años junto a la madre, Mariela Altamirano. También pidió que cesen los hostigamientos hacia toda su familia, en especial, a su madre, y aseguró que están “ atravesando momentos de enorme angustia, especialmente por la exposición pública y el clima social generado en torno al caso ”.

Noelia González dio una entrevista al medio ADNSur, de Chubut. “Mi hermano me jura y me recontra jura que él no fue, que él no le pegó al nene”, dijo, al tiempo que reclamó, ante la oleada de condena pública anticipada, que sea la Justicia la que determine las responsabilidades del caso y evite que alguien “quiera hacer justicia por mano propia”.

“Todos estamos muy mal con esta situación. Todos tenemos miedo por él [su hermano], por su integridad física. Todo esto que pasó es gravísimo. Ese bebé no tendría que haber terminado de la forma que terminó”, lamentó.

“Solo pido que dejen que la Justicia actúe, que no quieran hacer justicia por mano propia”, sostuvo. En ese marco, apeló a que la investigación pueda esclarecer qué fue lo que ocurrió con Ángel en los días previos a su muerte.

En su diálogo con ADNSur, Noelia González negó que su hermano sea una persona violenta o adicta. “ Han dicho que es un borracho, que se droga, y eso no es cierto. Iba al gimnasio como podía, con lo poco que tenía. Siempre le gustó entrenar, mantenerse bien, no fumaba, no tomaba ”, afirmó.

Desmintió que su hermano haya querido suicidarse tras haber sido detenido y también descartó que Michel haya protagonizado episodios de violencia familiar con sus dos exparejas radicadas en Ushuaia, Tierra del Fuego. Noelia aseguró que no existen presentaciones en contra de él por agresiones físicas, sino que se trata de “denuncias por cuota alimentaria”.

Con una de esas mujeres tuvo una hija, Araceli, que tiene una fluida relación con Michel. “Araceli ama a su papá”, dijo Noelia González, quien agregó que mantiene contacto con la madre. “Ella me dice que no puede creer lo que está pasando, que lo quieren embarrar a él”, relató. “Si se separó de sus parejas fue porque las relaciones no funcionaban, no por violencia”, afirmó.

“Hay mucho odio en la gente. Mi mamá está destruida, mi vieja no da más. Está sacando fuerzas de donde puede para poder tener a esa bebé y que no se la quiten, porque tiene la posibilidad de quitársela y de mandarla a minoridad”, agregó en su diálogo con ADNSur.

“Mi mamá hoy tenía todo el día con el médico, con los psicólogos... es una señora grande con todos sus problemas de salud, como cualquier mujer grande, y ella con todo esto está destruida, no da más. Yo lo único que pido es que paren con tanto odio. Si mi hermano es el culpable o Mariela es la culpable, que dejen que la Justicia actúe. Yo no creo que mi hermano le haya pegado”, sostuvo Noelia.

También denunció que personas no identificadas entraron en la casilla en la que vivían su hermano, Mariela Altamirano, la bebé de ambos (de seis meses de vida) y Ángel, rompieron todo lo que había adentro y robaron electrodomésticos y una computadora.

Finalmente, mencionó que cuenta con registros de audio de Mariela Altamirano por un episodio ocurrido durante las vacaciones de verano con Araceli, la hija de Michel González. “Tengo audios que, si los tengo que mostrar en la Justicia, los voy a mostrar”. En uno de ellos, la madre de Ángel le habría pedido disculpas a una expareja de “Maicol”. “Hay un audio donde ella le pide perdón por lo que le había hecho a la hija de Michel en las vacaciones”, precisó.

Ese episodio sería el que, durante la audiencia de control de detención de ambos, al cabo de la cual les dictaron la prisión preventiva por seis meses, mencionó el fiscal Facundo Oribones. Fue cuando citó la declaración de una vecina, de apellido Arévalo, que recordó el día en que vio a Michel González correr con su bebé en brazos y con Araceli a su lado, y a Mariela Altamirano que lo seguía al grito de “¡deténganlo!”. Según la testigo, él dijo ”¡Está loca, le quiere pegar a mi hija!“, a lo que ella respondió ”¡como vos le pegás a mi hijo!“.