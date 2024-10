La muerte de Liam Payne: “brote producto del abuso de sustancias” y 25 lesiones, los detalles de la investigación

Escuchar

En el momento en que cayó desde el tercer piso al patio interno del hotel de Palermo donde estaba alojado, el músico Liam Payne, excantante de los One Direction, “atravesaba algún tipo de brote producto del abuso de sustancias”. Murió por “politraumatismos” y “una hemorragia interna y externa”.

Así lo informó el fiscal Marcelo Roma, que interinamente está a cargo de la investigación al subrogar la Fiscalía en lo Criminal y Correccional porteña N°14, conducida por su colega Andrés Madrea, en un comunicado publicado por la página Web de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

“Se están investigando las circunstancias del caso como una ‘muerte dudosa’, aunque todo hace indicar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída, y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias”, se informó en el citado sitio de noticias.

La autopsia, realizada por médicos legistas del Cuerpo Médico Forense (CMF) anoche entre las 21.45 y las 23.05, concluyó que “la causa de muerte de Payne, determinada macroscópicamente, ha sido politraumatismo, hemorragia interna y externa”.

En la necropsia, firmada por los médicos Santiago Maffia Bizzozero y Roberto Víctor Cohen, se hizo referencia a 25 lesiones compatibles con aquellas producidas por caída de altura.

“Las lesiones craneoencefálicas tuvieron la idoneidad suficiente como para producir la muerte, mientras que las hemorragias internas y externas en cráneo, tórax, abdomen y miembros, contribuyeron con el mecanismo de muerte. También estimaron los forenses que, analizadas las manos, no se constataron lesiones del tipo defensivas, que todas las lesiones que presentaba el cuerpo eran vitales y de producción contemporánea entre sí y que no se han observado lesiones que permitan suponer la intervención de terceras personas” , se afirmó en la citada publicación.

Para los investigadores judiciales, “la posición en la que quedó el cuerpo y las lesiones de la caída, se presume que Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”.

El músico murió ayer al caer desde el balcón de la habitación que ocupaba en el hotel CasaSur, situado en Costa Rica al 600. El encargado de la recepción, Esteban, a las 17.01 llamó al número de emergencias 911 para pedir ayuda por un huésped que se encontraba bajo los efectos de drogas y alcohol.

“Al llegar el Servicio de Atención de Emergencia (SAME) y personal de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad, Payne ya había caído desde el balcón de su habitación y falleció en el lugar producto de la gravedad de sus heridas”, según lo publicado por www.fiscales.gob.ar.

Tras el hallazgo del cuerpo, el fiscal Roma y la secretaria de la fiscalía, Florencia Lavaggi, dispusieron las primeras medidas para avanzar en la investigación: la convocatoria de los peritos de la Unidad Criminalística Móvil (UCM) de la Policía de la Ciudad, quienes que “relevaron la escena y hallaron en el interior de la habitación sustancias que a simple vista -y a la espera de la confirmación de los peritajes- se trataría de estupefacientes y bebidas alcohólicas, así como también varios objetos y mobiliario destrozados”.

En la fiscalía se le tomó declaración a cinco testigos: tres empleados del hotel y a dos jóvenes que habían estado con Payne en la habitación, pero que se habían retirado un rato antes de la trágica muerte.

“La fiscalía adelantó que más allá de reconstruir las circunstancias de la muerte del músico, la investigación también está orientada en determinar la eventual intervención de terceras personas en los sucesos previos al deceso de la víctima”, informaron fuentes judiciales.

La llamada al 911

Esteban, el encargado de la recepción del hotel, llamó al número de emergencias 911 para pedir ayuda a las 17.01.

A continuación la transcripción del llamado al 911, a las 17.01.

- Buenas tardes, una emergencia.

- Hola, buenos días. Recién llamé, que se me cortó. Llamo al hotel CasaSur Palermo, Costa Rica 6032.

- ¿Qué sucede en el lugar, señor?

- Bueno, tenemos un huésped que está sobrepasado de droga y alcohol. Y, bueno, está... Cuando está consciente, rompe, está rompiendo toda la habitación. Y, bueno, necesitamos que manden a alguien, por favor.

- ¿Bajo efectos de alcohol y estupefacientes, no, señor?

Sí, correcto.

- Me dijo Costa Rica, ¿qué altura, señor? Disculpeme.

- Costa Rica 6032.

- Esto pertenece al capital, ¿no? Entre Arevalo y Chalmer.

- Sí.

- ¿Hotel de dónde? ¿Cómo se llama el hotel?

- CasaSur Palermo. Y necesitamos que nos envíen a alguien urgente porque, bueno, yo no sé si corre riesgo la vida del huésped. Necesitamos una habitación que tiene balcón. Y, bueno, estamos un poco con temor de que haga algo que le ponga en riesgo su vida.

- ¿Hace cuánto que está ahí o es un hotel de vivienda?

- No, no, es de hace dos o tres días que está allá.

-Comprendo. ¿No se habría ningún dato porque no pueden ingresar más?

- No.

¿Notificamos a lo que es el personal de SAME también, escuchado?

- Sí, lo que yo te pido es que venga alguien urgente porque, bueno...

- En la llamada se notificó. ¿Algún dato más para portarnos? ¿Usted quién sería? ¿Encargado?

- Yo soy el jefe de recepción.

- ¿Encargado del lugar sería, no?

-Sí, sí.

- Ya se notificó. ¿Cómo se llama usted por último, señor?

- Esteban.

- Yo se notificó. Espere el móvil por favor.

- Ok.

Gracias por comunicarse. ¿Puede liberar la línea?

- ¿Mandan a la policía también o no?

- La policía de lo que es la comuna, déme un segundo que se... ¿Comuna 14 y SAME?

-No, no, no. Solamente al SAME. Solamente al SAME.

- Comprendo. No se preocupe que eso se notificó igual.

- Ok, perfecto. Bueno, muchas gracias.

- Ya que usted me dice que está bajo los efectos de alcohol y estupefaciente, el SAME no entra solo.

- ¿No entra solo el SAME?

- No.

- Ok.

- Igual se notifica. Igual si usted llega, llega el personal policial, le explica y si requiere SAME, le dan aviso.

- Bueno, ok. Perfecto.

- Ya se notificó igual. Que tenga un buen día, señor.

- Bueno, gracias. Igualmente

