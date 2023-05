La Plata: escapó de un control policial y la persecución terminó cuando se subió a una plaza

escuchar

Efectivos policiales quisieron hacer un control sobre un auto sospechoso que realizaba maniobras peligrosas por la zona céntrica de La Plata, pero el ocupante del rodado optó por huir del lugar. Durante varios minutos, hubo una intensa persecución por las calles de la capital bonaerense que concluyó cuando el vehículo en infracción se subiió a una plaza y derribó un cartel.

Las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la municipalidad local tomaron toda la secuencia ocurrida durante la madrugada de ayer y que tuvo inicio en 7 y 42 cuando un móvil policial detectó que un vehículo EcoSport realizaba maniobras peligrosas por la ciudad, según informó el medio local 0221.

Al intentar detener el auto e identificar al conductor, este decidió darse a la fuga a gran velocidad por avenida 1, cortando semáforos en rojo, mientras lo perseguía de cerca el patrullero. Por la hora, las calles estaban prácticamente desoladas.

Pero el camino errático del automovilista no terminaría de la mejor manera: al llegar al cruce con calle 66, el hombre perdió el control del rodado, se subió a la plaza Matheu y chocó contra la cartelería que lleva el nombre del espacio verde.

Inmediatamente, llegaron más móviles policiales y también una ambulancia del SAME que atendió al automovilista en infracción, quien no requirió de traslado. Al no poseer la documentación del vehículo, las autoridades secuestraron el vehículo.

Chocó, volcó y se escapó, pero dejó a su pareja dentro del auto dado vuelta

Un conductor chocó su auto esta mañana contra otro estacionado, volcó y se escapó de la escena del siniestro, pero en su huida dejó a su pareja dentro del vehículo dado vuelta en medio de la avenida Juan Bautista Alberdi al 1100, en el barrio porteño de Caballito. Ahora, el automovilista es intensamente buscado por la Policía de la Ciudad.

Los bomberos y personal de la comisaría 6B acudieron a esa avenida, entre Víctor Martínez y Emilio Mitre, tras ser comunicados del incidente. Al llegar al sitio, los rescatistas hallaron un vehículo marca Honda City dado vuelta sobre Alberdi y cuyos ocupantes ya no se encontraban en el lugar, indicaron las fuentes policiales consultadas por LA NACION.

La mujer que había quedado atrapada dentro del auto volcado logró salir por sus propios medios, incluso antes de que arribara la asistencia. Ante la presencia policial, la joven de 23 años negó ser la conductora del Honda. En cambio, contó que estaba esperando un Uber para ir a su trabajo cuando ocurrió el choque y que se cayó y ahí se lastimó una de las rodillas. Sin embargo, un testigo refirió haberla visto descendiendo del rodado tras el vuelco.

