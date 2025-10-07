La Policía de la Ciudad desplegará un Comando Móvil para la seguridad de la Creamfields

Entre las 15 del sábado 11 y las 2 del domingo 12, el Parque de la Ciudad será epicentro de un evento internacional masivo: la nueva edición de Creamfields, la megafiesta de música electrónica que el año pasado, en dos jornadas, reunió a más de 65.000 espectadores.

Eventos de esa magnitud representan un desafío para la logística de prevención. La Policía de la Ciudad prevé la presencia en el predio de Villa Soldati, de la Unidad de Comando Móvil, un vehículo que cuenta con equipamiento tecnológico de avanzada para realizar el monitoreo preventivo en tiempo real.

Comando Móvil de la Policía de la Ciudad Prensa GCBA

Según informaron fuentes del gobierno porteño a LA NACION, el dispositivo fue desplegado, en lo que va del año, en 120 eventos masivos de gran concurrencia , entre conciertos, festivales y espectáculos deportivos, además de manifestaciones e incluso allanamientos que requieren gran despliegue. Entre esos operativos figuran los partidos de la Selección argentina de fútbol, el recital de La Renga en Huracán y los de Shakira en el Campo Argentino de Polo. Seguramente formará parte del despliegue necesario para garantizar la seguridad externa del próximo recital de Dua Lipa en River.

La unidad especial, se informó, tiene un enlace satelital que permite tener conectividad en cualquier parte del territorio. El sistema, operado por personal del Centro de Monitoreo Urbano, permite monitorear todos los sistemas de la Policía de la Ciudad, como ser las más de 15.000 cámaras de seguridad, el despacho de móviles y los diversos dispositivos de control hacia los agentes policiales. En los hechos, desde el Comando se puede observar lo que pasa en más del 80% de la Ciudad en tiempo real, se precisó.

Generalmente, el camión itinerante es usado en conjunto con otro camión similar que funciona como comisaría móvil para tomar denuncias de vecinos o de asistentes a los eventos masivos y para ayudar a los efectivos policiales desplegados en el lugar del evento masivo.

Ese camión-comisaría también está conectado con toda la red de cámaras de videovigilancia de la Ciudad, puede unirse a la red eléctrica de la vía pública, cuenta con conexiones satelital y 4G, y tiene conexión privada a la Red Tetra, la frecuencia de radio utilizada por la Policía.

Comando Móvil de la Policía de la Ciudad Prensa GCBA

“ El objetivo de estos móviles es poder generar una cercanía con quienes asisten a los eventos de gran concurrencia, recitales y partidos de fútbol, y brindar un servicio de calidad ”, afirmó el subcomisario Mauro Villagra.