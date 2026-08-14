La Policía extraditó a Turquía a un jefe mafioso acusado por 28 homicidios y otros crímenes

Luego de que el Gobierno autorizara su traslado a fines de julio, la Policía Federal extraditó este viernes a Turquía a Serkan Kurtulus, un jefe mafioso acusado en ese país de 28 homicidios y diversos secuestros, entre otros hechos de violencia. El criminal permanecía en una cárcel de máxima seguridad de Ezeiza desde 2020, cuando fue detenido junto a su mano derecha en Puerto Madero.

“Extraditamos a Serkan Kurtulus, un ciudadano turco acusado de integrar y dirigir organizaciones criminales armadas y de participar en homicidios agravados, robos, amenazas con armas, privaciones ilegales de la libertad y otros delitos vinculados al crimen organizado”, expresó el Ministerio de Seguridad en un comunicado.

EXTRADICION KURTULUS

El operativo fue comandado por Migraciones y tuvo el apoyo del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y la Policía Federal (PFA).

“Argentina no es refugio para delincuentes. Ley y Orden”, expresó la cartera que conduce Alejandra Monteoliva.

Según informó la PFA, Kurtulus ingresó al país en 2019 junto con su lugarteniente Lider Camgoz. A pesar de contar con un pedido de captura internacional, logró traspasar la frontera desde Panamá y llegar con un pasaporte falso.

Kurtulus ingresó al país en 2019 con un pasaporte falso Ministerio de Seguridad

El hombre turco, de 46 años, se hospedó entonces en diversos hoteles de Puerto Madero. Sin embargo, y luego de una investigación llevada adelante por personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA, el 11 de junio de 2020 fue detenido.

Las fuerzas lo interceptaron junto a Camgoz en la intersección de Juana Manso y Petrona Eyle, a solo metros del Puente de la Mujer.

El hombre era buscado en Turquía por liderar una organización criminal que se dedicaba a contratar sicarios para cometer homicidios contra opositores al gobierno de Recep Tayyip Erdoğan, periodistas y empresarios.

Kurtulus deberá cumplir prisión perpetua Ministerio de Seguridad

Luego de una extensa investigación, las fuerzas de seguridad turcas arrestaron a 54 miembros de la banda.

Posteriormente Kurtulus fue condenado a prisión perpetua por los delitos de “homicidio con premeditación, infracción a la Ley de Armas de Fuego, asociación ilícita para delinquir, robo a mano armada, sicariato, privación ilegal de la libertad, homicidio doloso y amenazas”, entre otros crímenes cometidos entre 2016 y 2017.

Pedido de asilo rechazado

Con el fin de evitar su regreso a Turquía, donde el criminal turco consideraba que podía estar sujeto a ser torturado o asesinado por haber revelado en los últimos años información sobre presuntos vínculos entre organizaciones del crimen organizado, sectores de inteligencia y personas del entorno de Erdoğan, requirió asilo en el país.

Serkan Kurtulus estaba preso en el penal de Ezeiza

Su caso llegó hasta la Corte Suprema e incluso fue apoyado por un periodista turco al que presuntamente había querido asesinar. Se trata Can Dündar, exdirector del principal diario de Turquía, Cumhuriyet, condenado en ausencia a 27 años de prisión por la Justicia turca tras revelar el envío clandestino de armas por parte de los servicios de inteligencia de ese país hacia Siria.

“Resulta curioso que yo ahora esté intentando salvar la vida de quien podría ser mi asesino; pero se trata de un denunciante de gran importancia, cuyos conocimientos y archivos podrían ayudar a esclarecer muchos rincones oscuros de la historia de Turquía”, explicó Dündar a LA NACION a fines del mes pasado.

Sin embargo, el Máximo Tribunal del país aceptó en 2023 la posibilidad de extradición, aunque con la condición de que su integridad estuviera a salvo. Finalmente, Javier Milei autorizó su salida en julio.