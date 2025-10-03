La Policía Federal decomisó 260 kilos de cocaína en el conurbano

La Policía Federal Argentina realizó ayer un importante procedimiento antidrogas, operativo en el que logró desarticular una banda narco que operaba tanto en el conurbano como en la ciudad de Buenos Aires y logró el decomiso de 260 kilos de cocaína.

El operativo fue desarrollado por la División de Operaciones Especiales de la PFA y comenzó cuando, tras una investigación, fue interceptado un vehículo en Comandante Peredo al 500, en el partido bonaerense de Ituzaingó. En ese automóvil, los agentes federales encontraron 60 kilos de cocaína. Allí fueron detenidos los dos ocupantes del vehículo, un peruano y un argentino.

El hallazgo derivó en la ejecución de ocho allanamientos simultáneos en el Área Metropolitana Buenos Aires. Esos procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, a cargo de Juan Carlos Nacul, con la intervención del fiscal Diego Iglesias, titular de la Procunar. La investigación se había originado en San Luis, por lo que fue ese juzgado el que comandó los procedimientos en el AMBA.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional, en el allanamiento realizado en una vivienda situada en el barrio Trujuy, en el partido de Moreno, se hallaron los restantes 200 kilos de cocaína.

Por el resultado del operativo, con allanamientos tanto en la zona de acopio de droga, como en puntos de venta minorista dentro de la ciudad de Buenos Aires, los agentes federales consideraron el procedimiento como un golpe importante contra el narcotráfico.

Apenas 24 horas antes se había conocido que otro cargamento de cocaína había sido interceptado en el conurbano. En ese caso se trató de 444 kilos de cocaína que estaban ocultos enntre un embarque de bananas.