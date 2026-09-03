La Policía Federal realiza un control migratorio en Retiro: hay cuatro detenidos

La Policía Federal Argentina (PFA) realizaba en la tarde de este jueves un control migratorio en el área comercial del barrio porteño de Retiro. El operativo se concentraba en la zona que separa las líneas del tren San Martín y Mitre, y hasta el momento se habían registrado cuatro detenidos, dos de ellos extranjeros, según pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.

La operación era llevada a cabo por la Comisaría de Asuntos Migratorios, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federal, con el objetivo de realizar “un control poblacional migratorio”, se informó en un comunicado.

Del operativo participaban brigadas reforzadas de la Superintendencia de Investigaciones Federales y efectivos de la PFA.

Control migratorio en Retiro

Además, se hallaban en el lugar 20 agentes pertenecientes a la División Dactiloscopía de la PFA. Su rol fue el de manipular el Morpho RapID, el dispositivo biométrico portátil que utilizan las fuerzas para la identificación y verificación inmediata de antecedentes.

En las imágenes a las que tuvo acceso LA NACION, se observa al personal de Migraciones junto a efectivos de la PFA arrestar a dos de los detenidos.

Uno de los detenidos, por subir a un vehículo de la PFA para ser trasladado

Uno de ellos vestía con una camiseta de manga larga blanca y contaba con una gorra negra en su cabeza. Luego de esposarlo, los agentes lo subieron a un vehículo para su traslado.

El segundo detenido, identificado como M. H. J. y de origen colombiano, llevaba un abrigo negro y se lo ve firmar el acta de notificación de Migraciones.

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