"La policía me apretó", dijo el joven acusado de balear al turista sueco

"La policía me apretó para que me hiciera cargo de esto. Amenazaron a mi familia para que me hiciera cargo del hecho". Así, Roberto Gramajo, alias Chicho, hizo su defensa en el juicio oral en el que llegó acusado de haber baleado durante un robo Christoffer Persson, el turista sueco al que debieron amputarle una pierna.

Gramajo, de 25 años, y Rodrigo Peláez, de 21, comenzaron a ser juzgados hoy por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) porteño N° 16. Ambos llegaron acusados de robo agravado por su comisión mediante el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa por el hecho ocurrido el 30 de diciembre del año pasado.

"La policía me apretó para que me hiciera cargo de esto. Amenazaron a mi familia para que me hiciera cargo del hecho. Estaba con mi mujer, yo no estaba [en la escena del robo]", dijo el acusado tras manifestar su inocencia, según informó la agencia de noticias Télam.

Christoffer Persson, el turista baleado para robarle el teléfono celular Fuente: Archivo - Crédito: Prensa Boca Juniors

Contradicción

Las palabras de Gramajo ante los jueces Cristina Bartola, Gustavo González Ferrari e Inés Cantisani y el fiscal Fernando Fiszer fueron contrastados entonces con su declaración en la etapa de instrucción de la causa, cuando Gramajo declaró que se había tratado de un forcejeo y dio a entender que el disparo había sido accidental.

"En el forcejeo me manoteó el arma. No sabía que estaba cargada y montada. No quise disparar", dijo el acusado a poco de ser detenido por el hecho ocurrido el 30 de diciembre de 2018, cerca de las 23.20, en la calle Tacuarí al 700, de Monserrat.

En esa oportunidad, de acuerdo a la acusación fiscal que fue leída hoy al inicio del debate oral, Gramajo y Peláez habrían interceptado a Persson y a su novia, María Izzo, con la intención de robarles.

Los turistas venían de cenar y estaban detenidos en la vereda verificando en el celular el camino para llegar al hotel y en esa circunstancia fueron abordados por los ladrones con fines de robo.

De acuerdo al Ministerio Público Fiscal, Gramajo los amenazó con una pistola para exigirle al turista que entregara su teléfono celular.

Según el testimonio de Persson, Gramajo tomó el celular con ambas manos y cuando se lo llevaba intentó recuperarlo manoteándolo con la mano izquierda y ahí se produjo el disparo que lo hirió en la pierna y que terminó poco después en la amputación.

La secuencia del robo fue captada por una cámara de seguridad y allí se ve cómo el delincuente, con un arma en la mano, se acerca a la pareja y luego de un forcejeo muy breve, en donde se constata la versión del turista, se aleja volviéndose a subir al Peugeot 207 en el que lo esperaban.

La causa

En el juicio que se inició hoy también tuvo oportunidad de declarar el supuesto conductor del vehículo, Peláez, pero desistió por recomendación de su abogado defensor, Osvaldo Miranda.

Tanto Gramajo, asistido por el abogado Daniel Santangelo, como Peláez están siendo juzgados por el delito de robo agravado por su comisión mediante el empleo de un arma de fuego en grado de tentativa, que se confirmará o se desestimará luego de dos audiencias más en las que declararan testigos y especialistas.

Gramajo tiene antecedentes por robo simple y encubrimiento, mientras que Peláez fue condenado a cumplir una probation por un delito anterior.

Persson no participa del debate ya que regresó a su país, aunque al igual que su pareja, y declaró vía teleconferencia y con la asistencia de una traductora oficial de inglés ante el tribunal y el fiscal Fiszer.

Luego de ser baleado, el turista sueco fue llevado de urgencia al hospital Argerich, donde los médicos tuvieron que amputarle la pierna por la lesión sufrida y estuvo 20 días internado.