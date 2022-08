“La seño es mala”: dos nenas de 5 años volvían del jardín con moretones y ahora la Justicia investiga a la maestra

Una docente del nivel inicial fue desplazada de su cargo en una escuela de Santiago del Estero en el marco de una investigación sobre violencia contra dos nenas de cinco años. Los padres de las dos niñas la denunciaron ante la Justicia luego de notar que sus hijas, que asisten al jardín de infantes de la institución, volvían con moretones y no querían ir al colegio hasta que una de ellas dijo “la maestra es mala” y decidieron informar lo ocurrido a las autoridades de la institución.

La primera denuncia la realizó una de las madres el 8 de agosto en la Seccional 21 de Bandera y acusó a la maestra jardinera, de 33 años, de pegarle a su hija en la institución, que funciona en una zona rural del departamento Belgrano de esa provincia. Las identidades de los protagonistas de la investigación han sido protegidas ya que el proceso está en la etapa de investigación.

La mujer explicó ante la policía y luego en la fiscalía, que hacía semanas su hija había cambiado su conducta, no quería ir al jardín y que le dolía la cabeza y el estómago, informó El Liberal.

“Por el contrario, yo la llevaba y la maestra me decía que mi hija era llorona, sensible. Pero un día noté que la nena tenía moretones en una pierna”, dijo en su declaración. Días después, la niña le dijo que no quería ir porque su maestra le había pegado fuerte en la pierna.

Al comentar el problema con otras madres, una le confió que su hija también habría sufrido situaciones violentas con la maestra por lo que la trataba con un psicólogo. Ante esto, decidió hacer la denuncia y se contactó con las autoridades del jardín que al momento investigan si el resto de los alumnos sufrieron hechos violentos por parte de la docente.

Tras esa primera denuncia, se sumó la de la segunda madre, por lo que las menores dieron su testimonio en Cámara Gesell, ante la fiscal, psicólogos y otros funcionarios de la Justicia en Añatuya. La investigación es llevada a cabo por la fiscal de la ciudad de Añatuya, departamento General Taboada, Andrea Darwich.

Las medidas impuestas a la docente

La Fiscalía imputó a la maestra por “lesiones” en perjuicio de las dos niñas. Además, con el objetivo de proteger la integridad de los padres y de las alumnas, la docente fue notificada el 16 de agosto que deberá “fijar residencia e informar a la Fiscalía en caso de efectuar un cambio de domicilio, que tiene prohibido cualquier acercamiento y contacto de toda clase ya sea personal o a través de medios de comunicación, redes sociales y demás hacia las menores y sus familiares en una distancia de 200 metros y debe cesar todo acto de violencia en cualquiera de sus formas respecto de las menores”.

Además, la fiscal adosó la prohibición de portar armas de cualquier tipo y abstenerse de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar la investigación y la actuación de la Ley, así como debe presentarse a todas las citaciones que se le formulen.

La Justicia de Añatuya también dio intervención al Consejo de Educación y a las autoridades de la Subsecretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Subnaf) que realizarán investigaciones paralelas que excederían a la docente denunciada.