La sucesión de “malentendidos” que llevó a la cárcel a un bombero voluntario experto en comunicaciones

“Había una sospecha y se actuó en ese sentido, con estándares internacionales, teniendo en cuenta lo que implicaba que allí estaría el Papa”, explicó una calificada judicial. Juan Manuel Dragani, defensor del imputado, replicó: “Hubo un tratamiento exagerado de la situación por parte de las fuerzas de seguridad. Se hizo un escarnio mediático de mi cliente. En el momento de su detención, mi asistido intentó explicar todo, pero no lo escucharon. Se tendría que haber investigado un poco más”.

El protagonista de la historia es Tomás Eduardo Natenzon, el bombero voluntario y experto en tele y radiocomunicaciones que está preso desde el domingo pasado, cuando intentó llegar hasta la zona del escenario que se había instalado en Palermo para la misa y el encuentro con los jóvenes que protagonizó el papa León XIV entre el lunes pasado y ayer.

Natenzon, de 25 años, presta servicios como monotributista para una empresa que fue contratada por una productora para instalar los equipos de comunicación donde el Papa celebró misa, en Palermo, y en el Cottolengo Don Orione, de Claypole, que fue visitado por el Sumo Pontífice.

Además, es bombero voluntario en la Estación 2 Vuelta de Rocha, que también cumplía tareas preventivas en la zona de Palermo durante la visita del Papa, dijeron a LA NACION fuentes de la investigación.

Cuando fue detenido por personal de la Policía de la Ciudad, en la avenida del Libertador y John F. Kennedy, llevaba dos credenciales colgadas a la altura del pecho que, supuestamente, lo autorizaban a ingresar en la zona restringida, pero eran apócrifas. En cambio, en su muñeca izquierda llevaba cuatro pulseras con QR que sí eran originales y le permitían estar en los lugares “críticos” donde pretendía llegar.

El allanamiento en la casa del sospechoso

“Lógicamente, por la visita del Papa se elevaron los estándares de seguridad. Cuando fue interceptado por la Policía de la Ciudad, Natenzon llevaba una credencial que había sido hecha por él; lógicamente se lo detuvo de forma preventiva. Tomaron intervención la jueza federal María Servini y el fiscal Carlos Rívolo. Se ordenó un allanamiento en su departamento de Palermo”, recordaron a LA NACION fuentes judiciales.

En el departamento de Natenzon, situado en un edificio de la avenida Santa Fe al 3900, en Palermo, personal de la Policía Federal Argentina (PFA) secuestró una pistola nueve milímetros y 47 equipos de comunicación. Pero se encontró algo que alertó a los detectives policiales y judiciales: un croquis con la instalación de los equipos de comunicación en la zona donde se había instalado el escenario para las actividades papales. Para ese momento, la jueza Servini ya le había dado intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA.

“Mientras avanzaba la investigación, se decidió que Natenzon continuara detenido y que prestara declaración indagatoria. Después, con el correr de las horas, se determinó que era un experto en telecomunicaciones y radioaficionado. Y, además, quedó en claro por qué tenía el diagrama de los equipos instalados en Palermo: él había estado a cargo del trabajo”, dijeron a LA NACION las fuentes consultadas.

Ayer, finalmente, el bombero voluntario fue indagado por la jueza Servini y el fiscal Rívolo. Declaró durante dos horas. “Dio explicaciones atendibles de su trabajo en comunicaciones”, dijeron a LA NACION fuentes presentes en la audiencia. Pero como se ordenó una serie de medidas de prueba, se decidió que continuara detenido hasta tanto estén concluidas.

Por consejo de su abogado defensor, Natenzon no contestó preguntas del fiscal ni de la jueza.

“ Cuando fue detenido, no le fueron escaneadas las cuatro pulseras con QR que llevaba en su muñeca izquierda. Si lo hubiesen hecho, se habría demostrado en el momento que estaba autorizado para estar en las zonas restringidas ”, dijo Dragani.

Según pudo saber LA NACION, si bien habló del trabajo en telecomunicaciones y de la tarea que cumplió los días previos a la visita del Papa, Natenzon no hizo referencia a las credenciales que llevaba en el pecho y que, según los investigadores, serían apócrifas .

“Es verdad que tenía autorización, pero no sabemos por qué una de las credenciales fue hecha por él. Será revisado y evaluado por especialistas del Cuerpo Médico Forense (CMF). Tendría un trastorno del espectro autista (TEA)”, dijo una fuente del caso.

Dragani está convencido de que su asistido podría recuperar la libertad en las próximas horas y que, en todo caso, podría quedar imputado por el delito de falsificación de instrumento privado.