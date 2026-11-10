Declaró el bombero que quiso llegar al escenario del Papa, “dio explicaciones atendibles” y, por ahora, seguirá preso

Durante su declaración indagatoria, el bombero voluntario Tomás Eduardo Natenzon, detenido el domingo pasado cuando intentó infiltrarse con documentación apócrifa en las inmediaciones del escenario donde el papa León XIV celebró ayer misa ante una multitud, “dio explicaciones atendibles de su trabajo en comunicaciones y como bombero”, pero seguirá preso mientras se realizan una serie de medidas de prueba.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Natenzon, de 25 años y defendido por el abogado Juan Manuel Dragani, fue indagado por la jueza federal María Servini y el fiscal Carlos Rívolo.

Antes de la audiencia, Natenzón había sido revisado por peritos médicos oficiales para determinar si estaba en condiciones de declarar.

“Todavía quedan pedidas de pruebas pendientes. En la indagatoria la jueza Servini no calificó la conducta que se le imputa a Natenzon, que había sido detenido por ‘falsedades documentales. A la mayor brevedad posible será evaluado por el Cuerpo Médico Forense”, dijeron las fuentes consultadas.

El allanamiento en la casa del sospechoso

Por consejo de su defensa, Natenzon no respondió preguntas del fiscal Rívolo y de la jueza Servini. Según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso al expediente, el joven es empleado de una empresa que se habría encargado de instalar equipo de comunicación en los distintos lugares de actividades del Sumo Pontífice, lo que indicaría que estaba autorizado para estar en la zona donde fue detenido

El abogado Dragani pidió que las pulseras con QR que su cliente tenía en el momento de ser detenido y que lo autorizarían a ingresar en zonas restringidas sean enviadas a la empresa contratada y para la que trabaja el bombero para que puedan constatar su autenticidad. La defensa cree que en las próximas horas podrá recuperar su libertad.

Natenzon fue detenido anteayer por personal de la Policía de la Ciudad en la Avenida del Libertador y John F. Kennedy, en Palermo, en las cercanías del escenario donde el papa León XIV celebraría algunas horas después una multitudinaria misa.

“Cuando fue detenido tenía en su poder equipos de comunicación. La moto que conducía tenía colocada una chapa patente diplomática apócrifa, balizas policiales y una bandera papal. Simulaba ser una persona de la organización”, dijeron a LA NACION calificadas fuentes policiales.

Además, tenía en su poder una credencial falsa con la que se presentaba como enlace con el Vaticano con el cargo de director de Infraestructura Trunking.

Tras la detención, la jueza Servini dio intervención al Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) dependiente de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA). La magistrada, además, ordenó un allanamiento en el domicilio del sospechoso, situado en un edificio de Palermo.

Personal del DUIA, a cargo del operativo, secuestró en la casa de Natenzon una pistola calibre 9 milímetros marca Taurus, 65 balas, dos cargadores y numerosos equipos de comunicación, un cuaderno con anotaciones sobre modulaciones y frecuencias radioeléctricas, dos teléfonos celulares, cámaras corporales, una placa similar a las que usan los policías, un parche de jerarquía policial correspondiente al grado de oficial ayudante, tres notebooks y un disco de almacenamiento externo, entre otros elementos.

Fuentes oficiales dijeron que Natenzon tenía su credencial de legítimo usuario (CLU), que le permitía disponer de la tenencia de la pistola, habilitada hasta 2028.

“No sabemos todavía qué intención tenía el sospechoso detenido. Todo es materia de investigación. Creemos que el plan que tenía se va a ir aclarando a medida que se analice el contenido de los aparatos telefónicos e informáticos que se le secuestraron en su casa”, dijo a LA NACION un detective que participa de la investigación.

Tomas Eduardo NATENZON, el detenido cerca de donde el Papa va a dar misa. Elementos encontrados en su domicilio. PFA

Del operativo también participó personal del Departamento Brigadas de Explosivos de la PFA, que hizo una inspección de “rigor” con perros especializados en búsqueda de explosivos, con resultado negativo.

“Posteriormente, integrantes de la División Unidad Búsqueda de Evidencia realizaron las diligencias técnicas de levantamiento de rastros, revisión de especialistas químicos, así como también efectuaron planimetría, fotos y filmaciones”, dijeron las fuentes consultadas.

Un detective que participa en la investigación explicó que ahora se van a peritar todos los equipos de comunicación incautados en el domicilio del sospechoso.

“A Natenzon se le secuestraron más de 40 equipos HT tipo trunking, 13 bases de radiofrecuencia y un escáner de radiofrecuencia digital, entre otros elementos. Ahora se hará un peritaje para tratar de determinar qué frecuencias escuchaba”, dijo la fuente consultada.

Respecto de su rol como bombero, un detective que participa de la investigación sostuvo: “Si bien todavía resta que nos envíen documentación oficial, a partir de todos los elementos secuestrados podemos decir que es verdad que es bombero”.

La última publicación en el perfil de Facebook del sospechoso fue el 8 de septiembre pasado. “Hoy aprobamos y certificamos satisfactoriamente el curso para obtener la licencia de Radio Operador Radio Telefonista Restringido, dictado por la PFA. Fue un curso intenso, donde tuvimos que aprender y demostrar conocimientos en reglamentación, normativa legal, física, química, matemática, operaciones marítimas y aeronáuticas. De 30 cursantes solo 12 pasaron esta certificación. Es un orgullo enorme liderar un equipo de profesionales que todos los días nos esforzamos por mejorar y modernizar las telecomunicaciones para los Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, Policía Federal Argentina, por esta oportunidad tan importante”, escribió el ahora detenido.