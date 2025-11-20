“La vieja capaz murió”: se conocieron más chats de la temible banda del Millón después de matar a una vecina de San Isidro

Eran las 23.19 del sábado 25 de octubre pasado cuando Thiago Sandoval, conocido como Polli y de 18 años, recibió una seguidilla de mensajes de WhatsApp: "La vieja capaz murió“, ”No se movía", “La quedó”. Él sin perder el tiempo respondió, pero después eliminó el chat.

Polli Sandoval está sindicado como uno de los líderes de la temible banda del Millón, la organización criminal conocida por protagonizar violentos atracos donde golpeaba salvajemente y hasta torturaba a sus víctimas y a la que le adjudican dos homicidios en San Isidro.

Ese sábado, durante un robo en Acassuso, la banda mató a María Susana Rodríguez Iturriaga, de 81 años. Cuando recibió los mensajes de parte Ramiro Emiliano Julio, de 20, Polli Sandoval estaba alojado el Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatorio de Virrey Del Pino, donde cumplía una pena dediez años de cárcelpor su participación en el homicidio de Jorge Enrique De Marco, asesinado a golpes durante un robo en su casa de Las Lomas, en San Isidro en marzo del año pasado, el golpe con el que se dio a conocer la organización criminal. Era menor de edad cuando ocurrió el asesinato. Desde ayer está preso en una comisaría de Policía de la provincia de Buenos Aires a la espera de un cupo en una cárcel del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

Trasladan a Polli, uno de los jefes de la banda del Millón

Ayer, Polli Sandoval se negó a declarar cuando fue indagado por Patricio Ferrari, fiscal general adjunto de San Isidro, a cargo de la investigación del homicidio de Rodríguez Iturriaga y quien está detrás de los pasos de la banda del Millón.

“No cabe duda alguna que desde su lugar de encierro, Sandoval se dedicó a dirigir, planificar y ‘marcar’, el domicilio de la víctima, participando durante el transcurso del mismo mediante una videollamada de la aplicación WhatsApp, además de cooperar luego con la fuga de los autores del lugar hacia el domicilio de residencia de su familia en la zona conocida como Los Caños del barrio de emergencia La Cava, en Beccar, en San Isidro”, sostuvo el fiscal al solicitar la formal detención de Polli.

Trasladan a uno de los jefes de la banda del Millón

El delincuente que le envió mensajes a Polli Saldoval para avisarle que la víctima había muerto fue, según el expediente judicial al que tuvo acceso LA NACION, Ramiro Emiliano Julio, de 20 años, uno de los primeros detenidos después del crimen.

Ese sábado 25 de octubre pasado, antes del robo que terminó en el homicidio de Rodríguez Iturriaga, Polli Sandoval y Julio tuvieron un intercambio de mensajes donde el sindicado líder de la gavilla le hizo una serie de indicaciones a su interlocutor:

“Mira el video hasta lo último, que se vean los ventanales. Para mí tenes que llevar criquet”, escribió Polli Sandoval a las 18.40.

Se refería a una video de la casa de la víctima que había filmado una “célula” de la banda ese mismo día, pero al mediodía, para conocer por dónde convenía ingresar en la propiedad para ejecutar el plan criminal.

El video que comprueba la inteligencia previa que hace la banda del Millón

A las 18.41, Julio le pidió que le pasara la dirección de la casa que había que robar. Según los chats, Julio llegó a la casa de la víctima a las 19.55 y le informó a su “jefe”: “Todo apagado”.

Según la autopsia, la víctima presentaba “múltiples lesiones contusas y hematomas en el rostro", una “lesión cortante con edema en párpado superior derecho” y “hematomas en los pómulos”. Rodríguez Iturriaga falleció como consecuencia de un infarto agudo de miocardio.

En la casa de la víctima irrumpieron cuatro delincuentes, dos de ellos menores de edad. Ingresaron en la propiedad después de escalar un paredón. Rodríguez Iturriaga fue maniatada con sus prendas de vestir.

“Una vez que la víctima estaba indefensa, le provocaron múltiples lesiones de gravedad, produciendo luego el deceso. Todo ello para facilitar, consumar y asegurar la impunidad del robo que protagonizaron en el que se dieron a la fuga en poder de al menos 500.000 pesos, adornos de valor, relojes y alhajas”, sostuvo el fiscal Ferrari al solicitarle a la jueza de Garantías de San Isidro Andrea Rodríguez Mentasty la detención de Polli Sandoval.

El representante del Ministerio Público Fiscal también pidió el traslado a unidad del SPB “vista la obviedad puesta a resalto en relación con el uso de dispositivos móviles en su actual lugar de encierro [por Centro Socioeducativo de Privación de la Libertad Ambulatorio de Virrey Del Pino] que podría desencadenar en la planificación y consumación de otros hechos delictivos de suma gravedad en este ámbito departamental e inclusive, como ha sucedido en otros casos, lograr su fuga y/o evasión”.

Polli Sandoval está imputado de homicidio criminis causae agravado por la participación de un menor de edad, delito que prevé la pena de prisión perpetua.