Lanzaron un operativo especial de prevención del delito en las líneas de subte

Con un refuerzo de la presencia policial comenzó un operativo especial de prevención del delito en las líneas de subterráneo. Un millar de uniformados fue desplegado hoy como parte de sistema de saturación que busca fortalecer la seguridad en estaciones y vagones.

El Ministerio de Seguridad porteño señaló que el plan, más allá de la primera etapa de despliegue, tiene previsto sostener la presencia diaria de 300 agentes, con refuerzos en días específicos, para consolidar la seguridad en las 90 estaciones del sistema de transporte subterráneo que funciona entre las 5.30 y la medianoche.

“Reforzamos la seguridad en el subte como lo venimos haciendo en toda la ciudad. Mantener el subte seguro, ordenado y prolijo, además de mejorar su tecnología, es parte de nuestro objetivo. Bajo tierra se mueven 800 mil personas por día y queremos que disfruten de esta ciudad maravillosa”, sostuvo el jefe del gobierno porteño, Jorge Macri, quien supervisó el operativo en la estación Diagonal Norte de la línea C.

Jorge Macri, junto al ministro de Seguridad, Horacio Giménez, y al secretario del área, Maximiliano Piñeiro Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Macri estuvo acompañado por el jefe de gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; el ministro de Seguridad, Horacio Giménez; el secretario de ese área, Maximiliano Piñeiro; y Javier Ibáñez, presidente de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado, la empresa que tiene a su cargo la administración de la red de subtes, su desarrollo, expansión y el control de la operación del servicio.

“No vamos a retroceder un centímetro porque ésta es y seguirá siendo la Ciudad más ordenada para vivir en libertad. Queremos que la gente viaje cada vez más segura y con mayor tranquilidad. Para eso estamos reforzando la seguridad en el subte y también renovando las estaciones y cambiando los coches”, agregó Macri.