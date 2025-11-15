Las fotos del incendio en un parque industrial de Ezeiza

Más de 20 dotaciones de Bomberos continúan trabajando; la Autopista Ezeiza–Cañuelas permanece interrumpida en ambos sentidos

En fotos, el incendio que se desató el viernes por la noche en Carlos Spegazzini, partido de Ezeiza, evidencia la magnitud del siniestro ocurrido tras una fuerte explosión en el Polígono Industrial. El estallido dejó 24 heridos - ocho de ellos hospitalizadas y ya dados de alta -, dañó al menos cinco plantas y generó una columna de humo visible a varios kilómetros. La onda expansiva alcanzó viviendas cercanas, rompió vidrios y obligó la inmediata intervención de los equipos de emergencia.

El siniestro ocurrió frente a la Autopista Cañuelas-Ezeiza Alessia Maccioni

“El incendio es en el Polígono, no en el Polo. Uno es abierto y el otro cerrado; están separados por la autopista, las colectoras y varios metros de distancia”, aclararon fuentes industriales a este medio.

La nube de humo captada tras la explosión STR - EFE

El estallido ocurrió pasadas las 21 en un predio industrial abierto y sin perímetro, ubicado a metros de la Autopista Ezeiza–Cañuelas. Desde ese momento, más de veinte dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajan para contener las llamas que se propagaron rápidamente entre depósitos y plantas industriales.

La cartera sanitaria bonaerense recomendó el uso de barbijo a los vecinos de la zona Rodrigo Abd - AP

El impacto de la explosión se sintió en toda la zona. Voceros locales señalaron que la onda expansiva alcanzó viviendas ubicadas a casi un kilómetro del predio. “Llegó hasta la casa del intendente —a un kilómetro— y provocó estallidos de vidrios y desprendimientos en viviendas de la zona. Varios vecinos debieron recibir atención por heridas leves”, indicaron autoridades municipales a este medio.

Vista desde un drone del incendio en Ezeiza Tomas Cuesta

Nueve horas después, desde Ezeiza informaron a LA NACION que las empresas afectadas fueron Iron Mountain, Larroca Minera, Almacén de Frío, Aditivos Alimentarios y una distribuidora Salón. El operativo se concentró especialmente en evitar la propagación del fuego hacia Flamia, una empresa que almacena insumos inflamables.

El "código rojo" fue activado en Ezeiza y las localidades cercanas (Foto: Redes Sociales)

El humo que se eleva durante los primeros instantes del incendio Rodrigo Abd - AP

Ambulancias desplegadas en el lugar Nehuen Rovediello - EFE

Vista aérea del incendio LUIS ROBAYO - AFP

Una impactante explosión en Ezeiza provocó un incendio que afectó varias plantas Alessia Maccioni

El incidente ocurrió durante la noche del viernes en el Polígono Spegazzini alessia Maccioni

Las causas del incendio aún se investigan. Los bomberos advirtieron que se trata de un siniestro complejo, que podría requerir entre 24 y 36 horas de trabajo continuo para ser completamente controlado.

Una impactante explosión en un parque industrial en Ezeiza provocó un incendio que afectó varias plantas Alessia Maccioni

Más de 20 dotaciones de bomberos trabajan para contener las llamas Alessia Maccioni

Imágenes aéreas de la zona Alessia Maccioni

El trabajo de los bomberos en el lugar alessia Maccioni

“Va a ser muy largo. A lo que vamos a apuntar es a evitar su propagación. Al ser dentro del polo industrial es más fácil de trabajar porque hay calles que cortan el fuego y los camiones que cargan agua hacen caminos cortos. Las condiciones no son malas, aunque es un incendio con mucha carga de fuego”, explicó Fabián García, director provincial de Defensa Civil.

Personal de salud atiende a una persona afectada por la explosión Nehuen Rovediello - EFE

El operativo de Bomberos en la zona Alessia Maccioni

El Ministerio de Salud bonaerense informó que entre los 24 heridos se encuentran una mujer embarazada intoxicada por inhalación de humo y un hombre que sufrió un infarto. De los ocho hospitalizados, todos fueron dados de alta.

El humo se siente a varios kilómetros del lugar del accidente Alessia Maccioni

La cartera sanitaria difundió además pautas preventivas:

Permanecer dentro de los hogares con puertas y ventanas cerradas.

Apagar aires acondicionados y ventiladores que tomen aire del exterior.

Evitar acercarse al área del incendio.

Alejarse siempre en dirección opuesta al humo.

Cubrir nariz y boca con un paño húmedo en caso de exposición involuntaria.

Seguir únicamente la información oficial de los equipos de emergencia y del municipio.

Ante síntomas de irritación o malestar, comunicarse con el Centro Provincial de Toxicología: 0800-222-9911.

La vista del Polígono Spegazzini Alessia Maccioni

La Policía también colabora en el operativo Alessia Maccioni

En el lugar trabajan dotaciones de Bomberos de Ezeiza, Esteban Echeverría, La Matanza, Cañuelas, San Vicente, Marcos Paz, Morón, Tres de Febrero, Brandsen y otros distritos. También participan la Cruz Roja, la Policía Federal, Defensa Civil, el Ministerio de Salud provincial y personal municipal.