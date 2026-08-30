Las imágenes previas al asesinato de un joven de 25 años durante una pelea vecinal en La Plata

Antes del crimen de Braian Yamil Álvarez, el joven de 25 años asesinado el sábado en La Plata, una cámara registró una tensa discusión entre la víctima y el hombre señalado como autor del ataque. Las imágenes, difundidas en las últimas horas, muestran el intercambio que mantuvieron ambos en plena vía pública y permiten reconstruir parte de los momentos previos al hecho que terminó con la muerte del Álvarez.

En el video se observa a Álvarez, identificado por un buzo rojo, frente a un hombre de 24 años cuyas iniciales son A.L.M., vestido con un buzo azul. La secuencia fue grabada por una persona cercana a la víctima, que presencia la confrontación e intenta calmar la situación mientras les pide insistentemente que detengan la discusión.

🚨 DESENLACE SANGRIENTO: MATARON A UN JOVEN DE 25 AÑOS EN LA PLATA

Según fuentes policiales, Braian Alvarez, de 25 años, murió tras una confrontación vecinal ocurrida en la zona de 139 y 35, en San Carlos.

Sin embargo, la familia del joven sostiene que los hechos no ocurrieron de… pic.twitter.com/mzVOjT7s7e — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) August 30, 2026

Durante la filmación se escuchan gritos de quien registra la escena, con frases como “dejá, dejá, dejá” y advertencias dirigidas al agresor -entre ellas, la frase “¿sabes cómo vas a ir en cana vos?“-. Mientras tanto, ambos hombres permanecen en medio de la calle, separados por algunos metros. A pesar de la tensión evidente, varios vehículos atraviesan la intersección entre 139 y 35 sin intervenir y continúan su recorrido.

Con el correr de los segundos, la discusión verbal se vuelve cada vez más agresiva. Según puede apreciarse en las imágenes, el sospechoso comienza a acercarse a Álvarez y en un momento lanza una advertencia que anticipa el desenlace fatal: “Yo tengo un machete, gato”.

A.L.M. (24) fue detenido por el presunto asesinato de Braian Yamil Álvarez en La Plata

La víctima intenta comprender el origen del conflicto y le pregunta en reiteradas oportunidades por qué estaba enojado. Sin embargo, no obtiene una respuesta concreta. En los últimos instantes del video, Álvarez le pide que se retire del lugar, a lo que el otro hombre responde con una nueva provocación -“¿Cómo que tomatela? Yo me re paro de manos, gato"-. La grabación se interrumpe poco después, antes de que ocurriera el ataque.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, tras la discusión el sospechoso habría atacado a Álvarez con un arma blanca, provocándole graves heridas en el torso y la espalda. Las lesiones resultaron mortales y el joven falleció como consecuencia de las puñaladas recibidas.

El sospechoso habría atacado a Álvarez con un arma blanca, provocándole graves heridas en el torso y la espalda

Luego del episodio, efectivos del Comando de Patrullas acudieron al lugar tras ser alertados sobre lo ocurrido. Allí detuvieron al presunto agresor y preservaron tanto la escena del crimen como el material audiovisual que registra los instantes previos al ataque, elementos que ahora forman parte de la investigación judicial.

La causa quedó caratulada como “homicidio” y es investigada por la Justicia de La Plata. En paralelo, los investigadores esperan los resultados definitivos de la autopsia realizada sobre el cuerpo de la víctima, una prueba clave para determinar con precisión la mecánica de la agresión.

Según fuentes vinculadas al expediente, consultadas por 0221, el detenido registraba antecedentes relacionados con causas por robo. Su nombre aparecía mencionado en investigaciones iniciadas en 2022, 2024 y 2025. No obstante, al momento de su detención no pesaba sobre él ninguna orden de captura vigente ni restricciones judiciales que impidieran su libertad.