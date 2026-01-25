Ostende: una discusión familiar terminó con un hombre detenido por matar a su hijo de un disparo

Un hombre de 71 años fue detenido este sábado en la localidad de Ostende acusado de haber asesinado a su hijo, de 36, tras una discusión ocurrida en una vivienda de esa localidad del partido de Pinamar. El hecho se registró en un domicilio ubicado sobre la calle Lértora al 500, a pocas cuadras de la avenida Central, y es investigado por la UFI N° 4 del Departamento Judicial Dolores, con sede en la ciudad balnearia y a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón.

De acuerdo con la información recabada, el episodio se habría desencadenado en el marco de una disputa familiar que derivó en un desenlace fatal. Según fuentes consultadas por LA NACION, el hombre manifestó que durante la discusión su hijo lo habría amenazado con una cuchilla tipo carnicero y que, ante esa situación, tomó un arma de fuego y efectuó un disparo.

Un homicidio se produjo esta tarde en Ostende , y las primeras pericias y averiguaciones indican que un padre mató a su hijo de un disparo luego de una discusión Marcelo Manera - LA NACION

Tras recibir la herida, el hombre de 36 años logró desplazarse algunos metros fuera de la vivienda antes de caer desplomado. Personal policial y servicios de emergencia acudieron al lugar luego de un llamado al 911 (Emergencias) y constataron el fallecimiento en el sitio.

En el lugar intervinieron también efectivos de la DDI (Dirección Departamental de Investigaciones) de Dolores y de la SubDDI de Villa Gesell, que llevaron adelante las primeras actuaciones, preservaron la escena y avanzaron con las medidas iniciales.

El presunto autor del disparo fue aprehendido en el domicilio y quedó a disposición de la Justicia, mientras peritos trabajaban en la recolección de pruebas y el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, en una investigación que busca determinar con precisión cómo se desarrollaron los hechos y su encuadre legal.

Otro hecho fatal registrado en pocos días

El jueves, un trabajador de la construcción murió tras caer desde una altura aproximada de cuatro metros mientras realizaba tareas en una obra ubicada en la intersección de las calles Rivadavia y De los Totora, en Pinamar. El accidente ocurrió alrededor de las 19.30 y el hombre falleció en el lugar como consecuencia de las graves lesiones sufridas.

Según pudo reconstruir LA NACION a partir de fuentes consultadas, la obra —de dos plantas y un sector de techo— se desarrollaba en un terreno con abundante arena. El trabajador se encontraba realizando tareas en altura sobre una superficie con material aislante cuando, por causas que aún son materia de investigación, se precipitó al vacío.

Un trabajador de la construcción murió tras caer desde una altura aproximada de cuatro metros en Pinamar Marcelo Manera - LA NACION

De acuerdo con la información recabada durante el procedimiento, el sistema de sujeción con cuerda que utilizaba no logró contener la caída y el hombre impactó contra una estructura de hormigón correspondiente a un nivel intermedio de la construcción. Fueron sus propios compañeros quienes dieron aviso al sistema de emergencias 911.

Como consecuencia del hecho, la calle Rivadavia permaneció completamente cortada durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos y de los equipos de seguridad. En el operativo intervinieron efectivos de la Guardia Urbana y del Grupo de Prevención Motorizada, que colaboraron con el ordenamiento del tránsito.

Las pericias se extendieron hasta minutos antes de la medianoche y el cuerpo fue retirado del lugar cerca de las 23.30. Según confirmaron fuentes consultadas por este medio, la víctima participaba de la construcción de una filial del supermercado La Proveeduría. Tras las primeras diligencias, la obra fue clausurada de manera preventiva, mientras la investigación continúa para determinar eventuales responsabilidades.