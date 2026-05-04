Llega a la Argentina Pequeño J, el principal acusado del triple crimen de Florencio Varela

Extraditado desde Perú llegará hoy, cerca de las 19, a la Argentina Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido como Pequeño J, el teórico autor intelectual de los homicidios Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, triple crimen ocurrido en septiembre pasado en Florencio Varela y que habría tenido como móvil la venganza por un robo de cargamento de cocaína.

En las últimas horas se conocieron imágenes de Pequeño J antes de ser extraditado a la Argentina, donde se lo ve con el cabello rapado, sin su flequillo con el que había sido cuando fue detenido tras escaparse de la Argentina.

El joven de nacionalidad peruana será indagado mañana por el juez federal de Morón Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, funcionarios a cargo de la causa.

El operativo de trasladado de Pequeño estará a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones del Departamento Interpol de la Policía Federal Argentina (PFA) y se realizará en un avión de la Fuerza Aérea que aterrizó hoy a las 10 en Lima.

Hoy será extraditado desde Perú Pequeño J ERNESTO BENAVIDES - AFP

“El vuelo de regreso hará una escala en Salta para cargar combustible y antes de aterrizar en Brigada Aérea de El Palomar hará un viaje a Asunción, en Paraguay, para buscar a otros dos extraditados", dijeron a LA NACION fuentes de la PFA.

Pequeño J es requerido por las autoridades judiciales argentinas por la presunta comisión del delito de homicidio agravado, al haberse cometido con el concurso premeditado de dos o más personas, con ensañamiento, alevosía y mediando violencia de género, en tres hechos distintos que se encuentran en concurso real entre sí.

En la causa se investiga no solo los homicidios de esas jóvenes, sino también las ramificaciones que habría establecido la banda en la Argentina, una red que actuaría en una amplia gama de actividades delictivas, desde narcomenudeo hasta lavado de dinero y trata de personas.

Además de ese joven peruano que fue arrestado en Lima tras dejar nuestro país poco después del triple crimen, en el expediente hay otros 11 imputados. La semana pasada, la Justicia dictó la falta de mérito del peruano Joseph Freyser Cubas Zavaleta, conocido como “Señor J”, como partícipe del triple crimen de Florencio Varela.

“Entre los días viernes pasado [por el 19 de septiembre pasado], aproximadamente entre las 22.30, y el martes último [por el 23 de septiembre de 2025], aproximadamente a la 18, un número indeterminado de sujetos de distinto sexo, entre los que se encontraban Maximiliano Parra, Daniela Ibarra, Miguel Ángel Villanueva Silva, Celeste González Guerrero, Julio Valverde y/o Montaña y/o Pequeño Jota [cuando todavía no tenían identificado al supuesto autor intelectual del triple crimen] y Matías Agustín Ozorio actuando con división de roles, en el interior del domicilio situado en Chanar 702, en Villa Vatteone, Florencio Varela, y con claras intenciones de causarles la muerte, aplicaron múltiples golpes de puño, patadas y diversos cortes utilizando armas blancas sobre la superficie corporal de la humanidad de Verdi, de 20 años; Del Castillo, de 20, y de Gutiérrez, de 15, ocasionándoles lesiones de tal magnitud que provocaron su deceso. Obraron a traición y sobre seguro, aumentando intencionalmente y de manera inhumana el sufrimiento al causar padecimientos innecesarios que van más allá de lo necesario para cometer el acto, concurso premeditado de todos ellos y aprovechando los masculinos su condición biológica dominante de género sobre las víctimas mujeres”, según la orden de captura internacional que pesaba sobre el sospechoso.