Triple crimen: Pequeño J se negó a una extradición voluntaria y le dictaron la detención preventiva por nueve meses

Pequeño J, como se conoce a Tony Janzen Valverde Victoriano, el teórico autor intelectual de los homicidios de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez, cuyos cuerpos mutilados fueron enterrados en el fondo de una casa de Florencio Varela, se opuso a un trámite de extradición simplificada o voluntaria a la Argentina.

“No me someto a la extradición”, afirmó Pequeño J, de 20 años, durante la audiencia de control con fines de extradición, a cargo del juez Cristhian Rafael Chumpitaz Pariona, a cargo del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, en la provincia peruana de Cañete.

Tras un cuarto de intermedio y de leer la acusación contra Pequeño J esgrimida en la circular roja de Interpol donde se informa su orden de captura internacional y de analizar la expectativa de pena y los riesgos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación, el magistrado ordenó la detención preventiva durante se sustancia el proceso de extradición a la Argentina, como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

Pequeño J Defensa Del Abogado

“Existe el peligro latente de fuga y obstaculización”, explicó el juez al dictar la detención preventiva con fines de extradición de Pequeño J de nueve meses para que se pueda cumplimentar el trámite.

Se trató de una audiencia oral, donde el sindicado autor intelectual del triple crimen siguió el desarrollo desde la comisaría de Chilca, donde se encuentra detenido.

En la parte resolutiva, el magistrado dispuso que Valverde Victoriano cumpla con la detención preventiva en el establecimiento penal Nueva Cantera Imperial, en la provincia de Cañete, según la audiencia que se transmitió por Youtube.